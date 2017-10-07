Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Граждане Узбекистана, попавшие в пятницу в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском в Ташкент вылетел самолет Ил-76 минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе и не пострадали при ДТП", - сказал собеседник агентства. В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.

Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 опознанных погибших.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое пострадавших, в том числе ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.