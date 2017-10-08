"Молодежка ОНФ" будет впервые презентована в Ставрополе

Миллер назвал невосполнимой потерей смерть спортдиректора "Зенита" СарсанииСпорт 8 октября, 0:30
Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матчСпорт 7 октября, 23:58
Рэпер Нелли арестован по обвинению в изнасилованииПроисшествия 7 октября, 23:47
Сборная Нидерландов по футболу победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 7 октября, 23:41
Гимнаст Аблязин завоевал серебро ЧМ в упражнении на кольцахСпорт 7 октября, 23:17
Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворцаПроисшествия 7 октября, 22:43
Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"Спорт 7 октября, 22:40
Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти СарсанииСпорт 7 октября, 22:34
Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 7 октября, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Молодежное направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" будет впервые презентовано на форуме в Ставрополе в воскресенье, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
"Сам проект - это инициатива ставропольских активистов <…> "Молодежка ОНФ" будет впервые презентована у нас и в дальнейшем может быть распространена в других регионах", - рассказали ТАСС организаторы.
Суть идеи в более широком привлечении молодежи к работе с основными проектами "фронтовиков" - это "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ" и "За честные закупки". "Планируется, что у каждого проекта появится молодежный координатор, молодые люди будут вводиться в штаб, уже есть небольшой актив ставропольской "Молодежки ОНФ", на форуме мы его представим", - пояснили в оргкомитете.
"Мы часто общаемся с молодежью разных регионов по видеосвязи и особенно в социальных сетях - мы понимаем, что сегодня это основная молодежная площадка. Но личного общения ничто не заменит, и я рад этой возможности и тому, что молодые люди в таком количестве приезжают на подобные форумы, где подсказывают нам, что сегодня волнует их прежде всего. Наша задача их услышать и выстроить работу соответствующим образом", - отметил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, его слова приводит пресс-служба ОНФ.
Молодежный форум Общероссийского народного фронта соберет в Ставрополе 250 молодежных лидеров Ставропольского края и Калмыкии, которые получат возможность познакомиться с этим новым направлением работы ОНФ. Федеральные координаторы проектов ОНФ проведут тематические мастер- классы, также для участников будут организованы открытые игровые площадки, флешмобы, фотозоны, квесты.
Молодежный форум пройдет на базе Ставропольского государственного аграрного университета.