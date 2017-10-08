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Центральный участок зеленой ветки московского метро закроют для пассажиров на сутки

Общество
8 октября, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Движение поездов будет осуществляться только на участках от станции "Речной вокзал" до станции "Белорусская", а также от "Новокузнецкой" до "Алма-Атинской"

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" Замоскворецкой линии московского метро закроют на сутки для входа и выхода пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"В ближайшее воскресенье, 8 октября 2017 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская". Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры", - сообщили в метрополитене.

Таким образом, движение поездов по линии будет осуществляться только на участках "Речной вокзал" - "Белорусская" и "Новокузнецкая" - "Алма-Атинская".

"Это четвертое удлиненное технологическое окно в 2017 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических работ, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров московского метрополитена", - добавили в столичной подземке.

Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября, в 5:30 мск.

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