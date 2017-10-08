Глава НАС: опиумная наркомания в России ушла в прошлое

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Опиумная наркомания в России ушла в прошлое, и в настоящий момент наибольшую угрозу представляют синтетические вещества, которые набирают популярность среди молодежи. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников. В пятницу он провел презентацию реабилитационных программ НАС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Сейчас наркомания очень сильно "помолодела" в виду того, что синтетические вещества можно употреблять через сигареты, кальяны, вдыхая - то есть способом, который не пугает молодых людей", - сказал собеседник агентства. Анализируя причины роста популярности синтетических веществ среди молодежи, он отметил, что не каждый "готов вводить наркотики внутривенно".

"Кто-то понимает опасность, кто-то боится крови, кто-то - по другим причинам. Но пойти в кальянную или в чайную или просто в кругу друзей вдохнуть "дорожку", которая не является кокаином, а преподносится как очень легкое вещество... Это, к сожалению, распространяется очень быстро в молодежных кругах", - пояснил он.

По словам Лушникова, в конце 1990-х годов в РФ наблюдался всплеск опиумной наркомании, а в первое десятилетие нового столетия остро стояла проблема употребления медицинских препаратов, продававшихся в аптеках, и курительных смесей - так называемых спайсов. "Таким образом, мы можем констатировать, что опиумная наркомания ушла в прошлое и сейчас на пороге как раз "синтетика": соли, "миксы" и другие подобные им вещества, которые с большой легкостью становятся популярными среди молодежи, потому что очень изощренно преподносятся наркоторговцами", - добавил председатель НАС.

Он высказался категорически против лишения свободы наркозависимых, подчеркнув, что к ним нужно относиться как к больным людям. "У нас сейчас могут лишить свободы за незначительное преступление, связанное с наркотиками и запрещенными препаратами, за употребление есть административное наказание или от 10 до 15 суток в изоляторе временного содержания. Я считаю, что наркозависимые - это в первую очередь больные люди. Их лечить надо, а не сажать", - заявил собеседник агентства.

По его словам, насильно заставить человека отказаться от пристрастия к наркотику невозможно, для этого его необходимо убедить. "Есть очень много различных методов мотивации, начиная с того, чтобы делиться собственными примерами, как это делаем мы, и заканчивая очень профессиональной психологической помощью, которая показывает человеку, для чего и зачем ему нужно оставить свою зависимость и какая ему от этого будет польза. Ведь психология зависимости говорит о том, что человек должен сам поверить и захотеть изменить свою жизнь. Без его желания все программы, какие бы результативные и качественные они ни были, будут иметь нулевой эффект", - указал председатель НАС.