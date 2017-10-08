Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель НАС: программы реабилитации наркозависимых в России дают результаты

Общество
8 октября, 9:13 UTC+3 ООН ООН 8, октября. /ТАСС

В реабилитационных программах постоянно числится около одной тысячи человек, и 35% из них избавляются от зависимости, сообщил Никита Лушников

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Российские программы избавления от наркозависимости drug-free, предполагающие полный отказ от наркотиков, дают результаты и являются более эффективной альтернативой заместительной терапии. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников. В пятницу он провел презентацию реабилитационных программ НАС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Интервью

Председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Глава Национального антинаркотического союза: заместительная терапия усугубляет положение

Перейти в раздел Интервью

По словам Лушникова, к настоящему моменту в этих программах приняли участие около 14 тыс. человек. "Более пяти тысяч сейчас трезвые. Это огромный успех. Наши лагеря собирают более полутора тысяч человек три раза в год, туда приезжают представители различных организаций, в том числе UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД) и UNODC (Управление ООН по наркотикам и преступности), они видят нашу работу и делают выводы", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что НАС организует три лагеря в год - в Подмосковье в январе, в Сочи в июне и в Крыму в августе. Всего же в реабилитационных программах постоянно числится около одной тысячи человек, и 35% из них избавляются от наркозависимости. По его словам, в НАС стараются следить за бывшими подопечными, однако не навязываются, и многие излечившиеся сами поддерживают связь.

Говоря о заместительной терапии, председатель НАС высказал мнение, что она не дает нужного результата. Эта методика, широко применяющаяся в западных странах, подразумевает, что людям, употребляющим тяжелые наркотики внутривенно, назначают препарат с некоторыми свойствами опиатов, который позволяет снизить тягу к героину. Как правило, для заместительной терапии используют метадон - сильнодействующее синтетическое наркотическое средство. Как заявил Лушников, "опыт показывает, что люди не уходят от заместительной терапии на протяжении всей жизни".

"Мы больше не критикуем их методику, а говорим, что поможем людям уйти от этого "терапевтического гроба", из которого нужно вытаскивать. Эта методика может помочь на первое время, но в дальнейшем человек должен отказаться от зависимости, чтобы стать свободным", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что на состоявшемся в пятницу в ООН мероприятии представитель США предложила "совместить заместительную терапию и программы drug-free". "Они готовы использовать наш опыт в Америке, ввести у себя программы drug-free, и это самое главное", - подчеркнул он.

Как сообщил Лушников, российским опытом реабилитации наркозависимых заинтересовались и на Украине, где тоже применяется заместительная терапия, и в Белоруссии. По его словам, в НАС готовы "помогать всем, независимо от национальной принадлежности, конфессии или каких-то других признаков".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
6
Глава НАС: опиумная наркомания в России ушла в прошлое
7
Биография президента России Владимира Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама