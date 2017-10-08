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Закон об ответственном обращении с животными могут принять в ближайшие месяцы

Общество
8 октября, 12:07 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, октября. /ТАСС

Закон запретит передвижные дельфинарии и контактные зоопарки

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СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Госдума может принять в ближайшие месяцы закон об ответственном обращении с животными, который запретит передвижные дельфинарии и контактные зоопарки. Об этом сообщила в воскресенье депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

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"В законе уже точно будут запрет содержания дома диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций… Это, наверное, единственный закон, который нас просят побыстрее принять сами защитники животных. Прямо приходят, стоят перед Госдумой", - рассказала Тимофеева на начавшемся в Ставрополе первом молодежном форуме ОНФ.

По ее словам, закон находится "в высокой степени принятия", однако сначала необходимо найти механизм действия для уже принятого закона о регистрации домашних животных.

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия, это вопрос, думаю, ближайших месяцев. Но нужно добиться, чтобы хозяева регистрировали домашних животных…. Я, честно, не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей", - сказала Тимофеева.

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