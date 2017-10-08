Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеем

7 октября Владимир Путин встретил свое 65-летие. В адрес президента России пришло множество поздравлений как от лидеров зарубежных государств и правительств, так и от простых жителей из многих стран.

Звезды российского шоу-бизнеса и спорта запустили в соцсетях акцию #ПоздравьПрезидента. В коротких видеообращениях они пожелали главе государства здоровья, счастья, "легкости в принятии непростых решений", а также "искренних и добросовестных коллег".

В акции уже приняли участие Григорий Лепс, Нюша, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Овечкин, Дима Билан, Валерия, Анастасия Заворотнюк, Иосиф Пригожин и многие другие.

ТАСС собрал самые яркие поздравления главе государства от российских звезд.

Уважаемый наш президент ☺Поздравляю Вас с днём рождения и желаю крепкого здоровья, сил, любви и счастья Я запускаю флешмоб #ПоздравьПрезидента и передаю эстафету @a_zavorotnyuk, чтобы она присоединилась к поздравлениям #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Окт 7 2017 в 2:09 PDT

Приняла эстафету от @nyusha_nyusha Присоединяюсь, Поздравляю и Передаю эстафету @aleksandrovechkinofficial #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Окт 7 2017 в 2:22 PDT

Настя, @a_zavorotnyuk !Большое спасибо! С удовольствием принимаю . Присоединяюсь к поздравлениям #ПоздравьПрезидента И передаю эстафету @rozhkovandrey71 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Окт 7 2017 в 2:31 PDT

Принял эстафету #ПоздравьПрезидента от @aleksandrovechkinofficial, вышел на ковёр поздравить, но молодёжь шустрее оказалась)) Поздравляю с Днем рождения! Передаю эстафету @manucharov #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Андрей Рожков (@rozhkovandrey71) Окт 7 2017 в 2:42 PDT

HAPPY BIRTHDAY MR. PRESIDENT ❤️❤️❤️Принимаю эстафету #ПоздравьПрезидента от @manucharov присоединяюсь и передаю @zara_music #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент #юлияначалова Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Окт 7 2017 в 3:35 PDT

Принимаю эстафету от @julianachalova от всей души хочу поздравить Владимира Владимировича с Днём рождения! Поэтому считаю просто необходимым в этот день поздравить его и провести флешмоб #ПоздравьПрезидента Передаю эстафету @Irina_medvedeva_official , чтобы она присоединилась к поздравлениям;) #ПоздравьПрезидента #ВладимирПутин #НашПрезидент #happybirthdaymrpresident Публикация от Зара (@zara_music) Окт 7 2017 в 4:15 PDT

С Днём Рождения,Владимир Владимирович! Приняла эстафету от @zara_music Присоединяюсь Поздравляю и Передаю эстафету @lolitamilyavskaya #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от @irina_medvedeva_official Окт 7 2017 в 5:04 PDT

Принимаю эстафету #ПоздравьПрезидента от @irina_medvedeva_official и Вместе с Президентом моей любимой Страны, поздравляю всех рождённых в этот день). Передаю группе из Казахстана, но они тоже наши)!! А-Студио @astudio_group, Принимайте!✌️#ДеньПутина #НашПрезидент #ПутинДР Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Окт 7 2017 в 5:08 PDT

Флешмоб #ПоздравьПрезидента — принимаем эстафету от @lolitamilyavskaya. • Поздравляем с днём рождения Владимира Владимировича Путина — действующего президента Росийсской Федерации! 65 лет — это не шутки! Передаём эстафету @valeriya, чтобы она присоединилась к поздравлениям. • #астудио #астудио30лет #astudio #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от A'Studio: официальный аккаунт. (@astudio_group) Окт 7 2017 в 5:00 PDT

С Днем рождения, наш дорогой Президент! Принимаю праздничную эстафету от @astudio_group и передаю её @stas_mihailoff и @prigozhin_iosif #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент #океаны #клип Публикация от VALERIYA (@valeriya) Окт 7 2017 в 4:42 PDT

Принял эстафету от @valeriya и передаю эстафету @bilanofficial #ПрезидентРоссийскойФедерации #ВладимирВладимировичПутин #СДнёмРождения #Поздравляем #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) Окт 7 2017 в 4:45 PDT

Эстафету принял у @stas_mihailoff! Друзья! Сегодня наш президент, #ВладимирВладимировичПутин празднует день рождения! Я к нему отношусь с глубоким уважением, поэтому считаю необходимым поздравить! Сам участвую и вам предлагаю присоединиться к флешмобу #ПоздравьПрезидента! И в первую очередь передаю эстафету @gagara1987 !) Полин, присоединяйся!) #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент #Россия #билан #димабилан Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Окт 7 2017 в 5:10 PDT

Приняла эстафету от @bilanofficial !С днем рождения, Президент! Я присоединяюсь ко всем теплым словам и поздравлениям и передаю эстафету @gvleps #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Окт 7 2017 в 5:29 PDT

Хотел бы поздравить нашего Президента с Днем рождения! Пожелать крепкого здоровья и терпения! На самом деле, кого мы поздравляем в жизни? Тех, кто нам близок, кого мы хорошо знаем, к кому мы хорошо относимся. Я к своему Президенту отношусь с уважением и благодарен за все, что он делает для нашей страны, в которой мы живем, поэтому считаю необходимым в этот день поздравить его и провести флешмоб #ПоздравьПрезидента Передаю эстафету @adelina_sotnikova_2014 , чтобы она присоединилась к поздравлениям;) #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент#президент #путин #деньрождения @kremlin_russian #путин #владимирвладимировичпутин #россия Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Окт 7 2017 в 4:53 PDT

Принимаем эстафету от @gvleps С Днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Самые искренние пожелания!!! передаем эстафету прекрасным @sopranoturetskogo #НашПрезидент #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина @russia_president_ Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Окт 7 2017 в 5:51 PDT

С днем рождения, Владимир Владимирович! #ПутинДР #НашПрезидент Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) Окт 7 2017 в 5:34 PDT

Уважаемый Владимир Владимирович!С большим удовольствием,вместе со всей страной,присоединяюсь к поздравлениям! #сднемрождения #владимирвладимирович #путин #поздравьпрезидента #россия #нашастрана #путиндр #деньпутина @kremlin_russian Публикация от Игорь Саруханов (@igor_sarukhanov) Окт 7 2017 в 7:47 PDT

Приняла сегодня эстафету от многих моих коллег Дорогой Владимир Владимирович ! Вы, безусловно, человек с уникальным чувством юмора Я желаю Вам сохранять его при любых обстоятельствах ! Для меня большая гордость быть с Вами лично знакомой ! Будьте, пожалуйста, здоровы !!! И просто будьте ❗️❗️❗️ #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Окт 7 2017 в 12:14 PDT

Принимаю флешмоб от Иосифа @prigozhin_iosif и передаю эстафету Ире @dubtsova_official Присоединяюсь к поздравлениям. Владимир Владимирович,С Днём Рождения Вас! Мы Вас очень любим,терпения вам и здоровья! #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент @putin.life Публикация от @adelinasotnikova_2014 Окт 7 2017 в 10:23 PDT