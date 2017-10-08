Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые 20 жителей Севастополя начали занятия в новой киношколе

Общество
8 октября, 13:27 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Генпродюссер кинокомпаний "СинемаМоре" и "Аватар Фильм" Анатолий Сивушов рассказал, что дети будут не только проходить обучение, но и практически сразу начнут сниматься в кино

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Первые двадцать юных севастопольцев приступили к занятиям в новой киношколе созданной компанией "СинемаМоре". Об этом в воскресенье ТАСС рассказал Анатолий Сивушов, генпродюссер кинокомпаний "СинемаМоре" и "Аватар Фильм" (Москва), лауреат премий ТЭФИ и "Золотой Орел".

"Сегодня у нас начинаются занятия, мы набрали пока 20 ребят в возрасте от 6 до 17 лет, которые будут обучаться актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу у севастопольских преподавателей из числа профессиональных актеров, имеющих опыт киносъемок", - сказал Сивушов.

По его словам, все отобранные в киношколу будут не только заниматься с педагогами, но и практически сразу начнут сниматься в кино.

"Главная цель - создание моста Москва - Севастополь, чтобы дети получили возможность, занимаясь в нашей школе, попасть в московские актерские базы данных, мы их планируем возить на каникулы на экскурсии на "Мосфильм", в "Останкино". Уже сейчас они поучаствуют в съемках - в октябре продюсер киностудии "Слово" Виктор Глухов будет снимать фильм в Ялте", - пояснил Сивушов, добавив, что также есть договоренности о сотрудничестве с московской детской киношколой имени МакГаффина.

Обучение будет проходить круглый год с перерывом на каникулы летом, и в этом главное отличие школы от существующих в городе актерских курсов. Набор в школу еще продолжается. Сивушов отметил, что уже сейчас среди учащихся школы есть четверо детей из социально незащищенных категорий, которые будут обучаться бесплатно.

"У нас в каждой группе есть социальные места, есть один парень из многодетной семьи, двое сирот, а еще одного шестнадцатилетнего парня взяли просто потому, что не взять было нельзя - он талантлив, но денег у семьи нет", - сказал Сивушов.

Ранее сообщалось, что известный российский кинопродюсер Анатолий Сивушов создал в Севастополе кинокомпанию "СинемаМоре", целью которой является создание инфраструктуры для кинопроизводства в регионе и полное сопровождение съемочного процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов
2
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
6
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-Маядине
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама