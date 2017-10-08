Первые 20 жителей Севастополя начали занятия в новой киношколе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Первые двадцать юных севастопольцев приступили к занятиям в новой киношколе созданной компанией "СинемаМоре". Об этом в воскресенье ТАСС рассказал Анатолий Сивушов, генпродюссер кинокомпаний "СинемаМоре" и "Аватар Фильм" (Москва), лауреат премий ТЭФИ и "Золотой Орел".
"Сегодня у нас начинаются занятия, мы набрали пока 20 ребят в возрасте от 6 до 17 лет, которые будут обучаться актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу у севастопольских преподавателей из числа профессиональных актеров, имеющих опыт киносъемок", - сказал Сивушов.
По его словам, все отобранные в киношколу будут не только заниматься с педагогами, но и практически сразу начнут сниматься в кино.
"Главная цель - создание моста Москва - Севастополь, чтобы дети получили возможность, занимаясь в нашей школе, попасть в московские актерские базы данных, мы их планируем возить на каникулы на экскурсии на "Мосфильм", в "Останкино". Уже сейчас они поучаствуют в съемках - в октябре продюсер киностудии "Слово" Виктор Глухов будет снимать фильм в Ялте", - пояснил Сивушов, добавив, что также есть договоренности о сотрудничестве с московской детской киношколой имени МакГаффина.
Обучение будет проходить круглый год с перерывом на каникулы летом, и в этом главное отличие школы от существующих в городе актерских курсов. Набор в школу еще продолжается. Сивушов отметил, что уже сейчас среди учащихся школы есть четверо детей из социально незащищенных категорий, которые будут обучаться бесплатно.
"У нас в каждой группе есть социальные места, есть один парень из многодетной семьи, двое сирот, а еще одного шестнадцатилетнего парня взяли просто потому, что не взять было нельзя - он талантлив, но денег у семьи нет", - сказал Сивушов.
Ранее сообщалось, что известный российский кинопродюсер Анатолий Сивушов создал в Севастополе кинокомпанию "СинемаМоре", целью которой является создание инфраструктуры для кинопроизводства в регионе и полное сопровождение съемочного процесса.