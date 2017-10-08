На Всемирный фестиваль молодежи отправились 50 волонтеров из Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Пятьдесят волонтеров из Оренбурга отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи для работы с иностранными участниками мероприятия и на его открытии. Об этом сообщила директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

"Наша делегация готова на 100%, все прошли обучение, каждый волонтер знает свое функциональное направление и готов работать. В Сочи ребятам предстоит пройти еще один ознакомительный этап уже непосредственно на площадках фестиваля", - сказала Останина.

Всего от региона отобрано 150 человек, из них 50 - волонтеры. Среди волонтеров - представители крупнейших вузов области и работающей молодежи в возрасте от 19 до 29 лет.

С 14 по 17 октября в Оренбурге пройдет региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В город впервые приедет молодежь из 54 стран. Все иностранцы получат возможность ознакомиться с особенностями Оренбургской области, посетят Дни оренбургского пухового платка и увидят самый большой в мире пуховый платок.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут молодые люди из 150 стран мира.