Россия отправила Кубе гуманитарную помощь

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь направлена на Кубу из Новороссийска. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Во исполнение поручения правительства РФ об оказании гуманитарной помощи населению Республики Куба морским транспортом из порта Новороссийска направлена гуманитарная помощь", - сказали в пресс-службе министерства.
В первой партии доставляются 17 контейнеров общим весом более 280 тонн. В грузе - строительные материалы и продукты питания.
"Российская Федерация всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на территории Кубы, и доставляла грузы гуманитарной помощи на двухсторонней и многосторонней основе", - подчеркнули в МЧС.