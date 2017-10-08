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Россия отправила Кубе гуманитарную помощь

Общество
8 октября, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Первой партией, которая направляется морским транспортом из Новороссийска, доставляются 17 контейнеров со строительными материалами и продуктами питания

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь направлена на Кубу из Новороссийска. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Во исполнение поручения правительства РФ об оказании гуманитарной помощи населению Республики Куба морским транспортом из порта Новороссийска направлена гуманитарная помощь", - сказали в пресс-службе министерства.

В первой партии доставляются 17 контейнеров общим весом более 280 тонн. В грузе - строительные материалы и продукты питания.

"Российская Федерация всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на территории Кубы, и доставляла грузы гуманитарной помощи на двухсторонней и многосторонней основе", - подчеркнули в МЧС.

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