Квоту на хадж в Мекку и Медину для россиян могут увеличить до 25 тыс. мест

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Квота для российских мусульман, желающих совершить хадж в Мекку и Медину, может увеличиться до 25 тыс. человек. Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, этот вопрос рассматривался в ходе встречи короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда с исламским духовенством России в субботу.

"В этом году у нас была квота 20500 мест, и мы дополнительно попросили три тысячи, и нам дали эту квоту в последний момент. Но у нас есть запрос минимум на 25 тысяч мест, и я думаю, что он будет удовлетворен, потому что Саудовская Аравия предпринимает большие усилия по развитию святынь ислама. Это и расширение главной мечети в Мекке, и начало работ по расширению в Медину мечети пророка Мухаммеда. Это, безусловно, радует нас", - сказал он.

По словам Аббясова, квота на каждую страну дается из расчета "одно место на тысячу мусульман", а за последние годы количество россиян, исповедующих ислам, значительно возросло. "Сегодня около 25 миллионов мусульман представляют российскую мусульманскую умму. В Саудовской Аравии принято на тысячу проживающих в стране мусульман давать одно место. Со слов короля вчера мы услышали, что это [запрос на увеличение квоты] воспринимается положительно", - отметил он.

Аббясов выразил уверенность, что эта цифра будет зафиксирована во время визита российской делегации в Саудовскую Аравию для подписания договора с министерством по делам хаджа на 2018 год.

Партнерство ради мира

Как сказал собеседник агентства, в ходе прошедшей в субботу встречи также обсуждались актуальные вопросы, волнующие мусульман всего мира. В частности, речь зашла о радикальных проявлениях ислама и международном терроризме, который нередко прикрывается религиозными лозунгами.

"Стороны подчеркнули, что ислам как религия проклинает данные явления, и мусульмане ни в коем случае не должны вставать на разрушительный путь. Вопросы радикализма и экстремизма - это общая боль, не только мусульман, но и всего человечества. Теракты происходят не только в Европе, но и странах исламского мира. От рук террористов страдает большое количество исламского населения", - отметил он.

Российская сторона также проинформировала своих аравийских партнеров о развитии исламской религиозной жизни в стране.

"За короткий период, прошедший с распада Советского Союза, в России было построено более восемь тысяч мечетей, при этом в 2015 году Московскую соборную мечеть открывал сам президент. Также мы рассказали об открытии Болгарской исламской академии в Татарстане и развитии системы религиозного образования", - добавил Аббясов.