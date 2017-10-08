ОНФ будет формировать свое молодежное направление

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет формировать собственное направление работы с молодежью. Об этом рассказала ТАСС в воскресенье сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы от Ставропольского края Ольга Тимофеева.

"ОНФ был создан четыре года назад, но молодежное направление в нем не было выделено. Сейчас мы понимаем, что карта свалок, убитые дороги, честные закупки, обеспечение квартирами детей-сирот, школьное питание в не меньшей степени волнует людей молодых", - сказала Тимофеева на первом молодежном форуме ОНФ в Ставрополе.

По ее словам, с момента создания организации в ОНФ поступали обращения молодых людей, которые говорили, что готовы помогать.

"Может, иногда им не хватает знаний, может, умения, но они готовы помогать. Сегодня мы действительно готовы сделать их партнерами, друзьями, мы хотим своим драйвом вовлечь их в свое дело. Мы презентовали свой проект молодежной аудитории, надеемся, что они станут мощной командой, на которую можно опираться", - отметила собеседница агентства.

Команда на будущее

Депутат подчеркнула, что новое движение не предполагает создания в регионе очередной бюрократической управленческой машины.

"ОНФ - это движение без чиновников, у нас есть только маленький исполком, который просто организует работу. Поэтому мы несколько молодых людей, тех, кто помогал организовывать этот форум, введем в штаб. Но по факту к каждому своему проекту будем добавлять тот костяк, который сегодня уже есть", - рассказала она.

"Но с другой стороны, мы хотим, чтобы они стали реальной площадкой по каждому направлению. Мы хотим, чтобы у нас в каждом нашем проекте появилось бы молодежное крыло, которое училось бы само и немного стимулировало тех, кто уже есть. Нам бы хотелось, чтобы участники "Молодежки ОНФ" пришли в свои аудитории и в хорошем смысле заразили этим других", - пояснила она.

"Сегодня очень сложно зажечь глаза молодых ребят, показать им пример. Неслучайно мы прилетели сюда такой мощной командой, в которой сразу четыре депутата Госдумы, неслучайно презентуем проекты, которые интересны каждому. Ведь мы с вами все сегодня ездим на машинах по нашим дорогам, все видим мусорные свалки, слышим, как шикуют порой чиновники", - добавила Тимофеева.

Она также отметила, что "сегодня без притока молодой крови двигаться вперед невозможно".

"Неправильно, если говорят, что молодежь будет использована когда-то в дальнейшем… Молодежь уже сейчас - это жители Ставропольского края, своих территорий, и они должны влиять, реально менять ситуацию", - считает Тимофеева.

Депутат сообщила, что в ОНФ ожидают вовлечения большого количества молодых людей.

"В зале присутствовало почти 300 человек, и это уже проявившиеся активные люди. Если хотя бы половина останется у нас, мы будем рады. Говорить о процентах, конечно, невозможно, но посмотрите, насколько они умные, грамотные, на драйве - это должно тонизировать нас. И с другой стороны, мы надеемся, что это наша команда на будущее", - отметила Тимофеева.