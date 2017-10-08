Британец разместил в Daily Telegraph поздравление с днем рождения для Владимира Путина

ЛОНДОН, 8 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британец Эндрю Картрайт поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, пожелав ему продолжать оставаться сильным, честным и справедливым лидером. Свое послание гражданин Великобритании оставил в разделе объявлений газеты Daily Telegraph.

"Будучи британским гражданином, страны, которая пока является членом Евросоюза, я хотел бы выразить вам мое глубочайшее уважение как миротворцу, как президенту и лидеру страны, которая сегодня играет важную роль на неспокойной международной арене", - написал он.

"В тот момент, когда возникают угрозы стабильности цивилизованного общества, которые распространяются в разных регионах мира, вы не боитесь брать на себя ответственность и вставать на сторону здравого смысла, разума и справедливости. Я хотел бы поздравить вас с днем рождения и пожелать вам продолжать оставаться сильным, честным и справедливым. С днем рождения, Владимир! С наилучшими пожеланиями от Эндрю Картрайта", - говорится в поздравлении.

Многие британцы с симпатией относятся к президенту РФ, видя в нем сильного и уверенного лидера, способного повести за собой страну. Британский производитель одежды Matchless London выпустил модель куртки, на создание которой его вдохновил образ российского президента.

"Мы ставим президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера, - сообщил управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти в электронном письме, направленном в представительство ТАСС. - В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ. Это необычный распорядок дня даже для лидеров, которые намного моложе его. И да, он управляет Россией, мировой супервеликой державой".

День рождения на работе

Владимир Путин отметил в субботу свое 65-летие. Как ранее сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент планировал в этот день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.

В прошлом году Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей и не участвовал в каких-либо публичных мероприятиях по этому случаю. 7 октября 2015 года глава российского государства провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, а позже принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги.