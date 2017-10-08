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Депутат ГД: количество участников проекта ОНФ "За честные закупки" быстро растет

Общество
8 октября, 15:53 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, октября. /ТАСС

По словам Антона Гетты, большая часть активистов - люди молодого возраста

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СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Общее количество активистов Общественного народного фронта, участвующих в проекте "За честные закупки", превысило 8 тыс. человек, увеличиваясь быстрыми темпами, сообщил ТАСС координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта.

"Более 8 тыс. человек - это те, кто с нами в соцсетях, на сайте, в других коммуникациях. Прирастаем мы хорошим темпом - сотни и тысячи активистов мы фиксируем буквально за квартал. Надеюсь и после форума на Ставрополье мы привлечем ребят", - рассказал Гетта, принимающий участие в первом форуме "Молодежка ОНФ" в Ставрополе.

По его словам, большая часть активистов - люди молодого возраста. "Пенсионеры, как бы мы ни пытались повышать их компьютерную грамотность, не идут в эту систему. А основа контроля в нашем проекте - это интернет-ресурсы, нужно и на сайте госзакупок посидеть, и помониторить информацию, поэтому это больше стихия молодежи. Думаю, что 80% из этих 8 тыс. - это молодежь", - рассказал он.

Формой взаимодействия с активистами выбрана постоянно действующая прямая линия в интернете, где любой сможет написать о выявленном факте нарушения законодательства о закупках. "Лучше всего приложить фото или видео, документы, и прислать на наш адрес. Мы разберемся и точечно, и системно. Все безобразия будем устранять, а параллельно - еще разбираться с вопросами коррупции по отыгранному конкурсу", - рассказал депутат.

"Это кажется, что мелочи - 150-200 рублей на ребенка в сутки тратится. А на самом деле это миллиарды в отдельно взятом регионе, если брать, например, сферу питания. За этот бизнес многие коррупционеры пытаются драться, влиять на конкурсы и так далее. Мы сегодня призвали молодежь нам такие факты сообщать, быть общественными помощниками, контролерами, такой процесс мы наладим", - рассказал Антон Гетта.

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