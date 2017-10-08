В Архангельске открылась выставка о ровесниках области к 80-летию региона

АРХАНГЕЛЬСК, 8 октября. /ТАСС/. Выставка "Ровесники Архангельской области" к 80-летию региона открылась в воскресенье в Архангельске. На ней представлено 80 портретов жителей региона, которые родились в 1937 году.

"Нас было три фотографа, мы объехали почти все районы области, посетили 172 человека, с каждым побеседовали, сделали портреты. Мои модели - это живая история - про каждого из них можно писать книгу или снимать фильм, а потом показывать детям на уроках краеведения. На выставке представлены 80 портретов в большом формате, а остальных людей можно увидеть на большом коллаже", - сказал ТАСС автор проекта, фотограф Николай Гернет.

За несколько месяцев участники фотопроекта проехали почти 10 тыс. километров. "Очень хотелось услышать истории простых жителей региона, которые всю свою жизнь отдали труду на местах. От вклада каждого из них, собственно, и складывалось благополучие всего региона", - отметил Гернет.

Архангельская область с центром в Архангельске была образована постановлением ВЦИК СССР от 23 сентября 1937 года "О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области". Мероприятия, посвященные юбилею региона, проходят в течение всего 2017 года. Основные торжества запланированы на декабрь.

Герои выставки

На снимках представлены люди самых разных специальностей: от доярок, лесорубов и шпалоукладчиков до хоккеистов, профессоров и директоров предприятий. Каждый снимок снабжен небольшой биографической справкой: "Чтобы вы могли не только посмотреть на портрет, но и лучше узнать этого человека".

Один из героев проекта Виктор Толкачев за свою жизнь поработал киномехаником, метеорологом, геологом и журналистом. Он считает, что следующим этапом проекта должно стать издание книги.

"Это фотосрез области, и это должно воплотиться дальше в каком-то издании. Это мне напомнило наш лыжный поход в 1969 году из Нарьян-Мара в Архангельск, мы тоже делали портреты, это было для меня открытием Севера, но книгу я издал только в 1983 году, и там было немного фотографий", - сказал ТАСС Толкачев.

По словам Гернета, все его герои очень любят Север и все они люди жизнерадостные, несмотря на то, сколько им пришлось пережить.