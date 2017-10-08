Пятитысячный пассажир круизной линии из Сочи в Крым отправился на лайнере "Князь Владимир"

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" завершит летнюю навигацию по маршруту Сочи - Крым с пятитысячным с начала запуска линии пассажиром на борту. Об этом сообщил в воскресенье журналистам генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Максим Кондратенко.

"Пятитысячным с начала запуска круизной линии по маршруту Сочи - Крым на лайнере "Князь Владимир" стал пассажир из Санкт-Петербурга Евгений Гужва, отправляющийся в путешествие вместе с супругой. В качестве подарка оператор предложил им поменять класс каюты с эконом на люкс, а также ужин в ресторане на борту", - сказал Кондратенко.

Супруги Гужва в круиз по Черному морю отправятся впервые. "Раньше были в зарубежных круизах по Скандинавии, теперь посмотрим, как обстоит дело на Черном море, надеемся наши ожидания оправдаются", - отметил пятитысячный пассажир лайнера.

В завершающем первую для "Князя Владимира" навигацию по портам Кубани и Крымского полуострова круизе принимают участие более 160 пассажиров. С почти полной загрузкой в 600 человек морское судно отправилось в рейс в середине сентября, средняя загрузка в навигацию составила не менее 50%.

"Продажи мест на следующий год мы начнем не позднее 1 декабря 2017 года. Зимой также запустим рекламную компанию, в наших планах в следующую навигацию - выйти на стопроцентную загрузку", - поделился планами гендиректор "Черноморских круизов".

Возрождение линии

Морские путешествия из Сочи в Крым были популярны в советское время. В начале 90-х годов прошлого века регулярное круизное сообщение между черноморскими портами прекратилось, попытки возродить линию сталкивались с финансовыми проблемами.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин, после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star - комфортабельный девятипалубный теплоход-отель, оборудованный бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадками, спа-зоной.

Получившее имя "Князь Владимир" судно отправилось в первый круиз 11 июня. Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи, туристам предлагается посещение города-героя Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю.