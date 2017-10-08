Опрос: российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение престижа РФ в мире

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские студенты больше всего благодарны президенту Владимиру Путину за повышение статуса страны на мировой арене. Об этом рассказала ТАСС в воскресенье руководитель Центра социологии студенчества Ирина Володченко.

По ее словам, эти данные были получены в результате онлайн-опроса, который проходил в сентябре-октябре 2017 года в различных социальных сетях и был приурочен к 7 октября - дню рождения Владимира Путина. В исследовании приняли участие более 5 тыс. студентов из более чем 40 регионов России, добавила она.

"Показательно, что большинство студенческой молодежи благодарит президента за то, что сделал Россию снова великой державой, поднял ее с колен после 90-х. Далее следует благодарность за верность и преданность родине", - сказала Володченко.

Также российская молодежь выразила благодарность президенту РФ за мир и отсутствие войны, восстановление и развитие экономики, борьбу с терроризмом, воссоединение с Крымом, Олимпиаду в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в середине октября, подчеркнула собеседник агентства.

Центр социологии студенчества начал свою работу в октябре 2016 года. Центр объединяет студентов социологов и политологов, а также экспертов из более чем 30 крупнейших российских вузов: МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Российского государственного социального университета, Сибирский и Южного федеральных университетов и других.