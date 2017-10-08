Белорусская делегация на фестивале в Сочи представит свои лучшие разработки

МИНСК, 8 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусская молодежная делегация на ХІХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет 14-22 октября в Сочи, представит лучшие проекты конкурса "100 идей для Белоруссии". Об этом речь шла на последнем заседании организационного комитета по подготовке участия делегации под председательством вице-премьера белорусского правительства Василия Жарко.

Экодом, 3D-принтер, антитеррористический комплекс, способный обезвредить взрывное устройство, специальный пожарный ствол для спасателей, перчатка-тренажер для реабилитации после инсультов, новый экологический антипирен для предупреждения лесных пожаров, робот-репетитор в области IT - это лучшие проекты, которые вошли в финал конкурса, в котором участвовали свыше 2 тыс. молодых людей со всей страны.

По сообщению правительственной пресс-службы, Василий Жарко отметил "высокую степень готовности белорусской делегации".

Во время фестиваля белорусы организуют масштабную национальную экспозицию, на которой продемонстрируют образовательные услуги, национальные достижения в сфере культуры, информации, туризма, промышленности. Кроме того, Белоруссия будет представлена и как страна - хозяйка Евроигр-2019 и чемпионата мира по хоккею, который страна в 2021 году будет принимать вместе с Латвией.

В Белорусскую делегацию войдут 300 молодых людей, большинство из которых лидеры молодежных организаций, студенческого самоуправления, профессиональные спортсмены, молодые парламентарии, городская и сельская работающая молодежь. Ее возглавит министр образования Игорь Карпенко.

ВФМС-2017 обещает стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Планируется, что участие в нем примут более 20 тыс. человек из 150 стран мира. Символом фестиваля выбрана разноцветная ромашка, символизирующая преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового сообщества.