Куба почтила память Че Гевары в 50-ю годовщину его гибели

ГАВАНА, 8 октября. /ТАСС/. Куба почтила в воскресенье память легендарного латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад в Боливии, где он пытался организовать массовое партизанское движение. Центральное мероприятие состоялось на площади у мавзолея Че в городе Санта-Клара, расположенном в центральной части острова примерно в 300 км к востоку от Гаваны.

Отдать дань памяти "героическому партизану", как называют Че Гевару на Кубе, собрались более 50 тыс. человек. Возглавил церемонию председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро - соратник Че Гевары по вооруженной борьбе против диктатуры Фульхенсио Батисты. Вместе с руководителями кубинского правительства и Коммунистической партии он спустился в мавзолей и, после минуты молчания, положил белую розу к нише, где покоятся останки знаменитого революционера.

Затем на площади, над которой возвышается шестиметровая бронзовая статуя Че Гевары, состоялся концерт: прозвучали песни и стихи, посвященные команданте. После этого 50 школьников были приняты в пионеры, некоторым из них галстуки собственноручно повязал Рауль Кастро. "Пионеры за коммунизм, будем как Че!" - произнесли дети торжественную клятву. Мероприятие в Санта-Кларе транслировало в прямом эфире кубинское телевидение.

Выступая на церемонии, первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Че Гевара был выдающимся теоретиком, политиком, экономистом, интеллектуалом и революционером. "Че остается примером и моральным ориентиром для многих людей на планете, в особенности для молодежи", - указал Диас-Канель.

Скульптурный комплекс был открыт в Санта-Кларе в 1988 году в честь 30-летия битвы за этот город, имевшей решающее значение для победы Революции на острове. Колонной повстанческой армии в Санта-Кларе командовал Че Гевара. В октябре 1997 года Че и его боевые товарищи, погибшие с ним в Боливии, были перезахоронены в мавзолее, специально сооруженном на территории мемориального комплекса.

Всегда до победы!

В последние дни на Кубе прошел целый ряд мероприятий под общим названием "Всегда до победы!" (Hasta la victoria siempre!). Именно эта фраза была главным девизом Че Гевары, и именно она выбита на пьедестале его памятника в Санта- Кларе.

Кубинское телевидение демонстрировало передачи о легендарном революционере, газета "Гранма" - печатный орган ЦК Компартии Кубы - публиковала фотографии Че, а в гаванском Музее революции (бывшем президентском дворце) открылась фотовыставка, посвященная важным событиям из жизни команданте. Ее организовало кубинское новостное агентство Пренса Латина, основанное в июне 1959 года Че Геварой и аргентинским журналистом Хорхе Рикардо Масетти. Представленные на экспозиции 50 снимков были сделаны фотокорреспондентами агентства.

Кроме того, в Музее революции были на несколько дней выставлены на всеобщее обозрение личные вещи Че Гевары - его куртка, мачете и сумка, а также локон волос легендарного революционера, отрезанный уже после его смерти.

Памятные мероприятия в Боливии

Почтить память "героического партизана" готовятся и в Боливии. Центральное мероприятие пройдет 9 октября в селении Вальегранде, по соседству с которым на старом аэродроме 20 лет назад были обнаружены останки Че. Возглавит его президент Боливии Эво Моралес.

С Кубы в Вальегранде приедет заместитель председателя Госсовета и Совета министров Рамиро Вальдес - один из лидеров Кубинской революции и ближайший соратник Че по вооруженной борьбе, а также четверо детей Че Гевары. Кроме того, ожидается прибытие представителей правительства Венесуэлы.

Национальный герой Кубы

На Кубе Че Гевару чтут как национального героя. Его примеру, как отмечает руководство страны, должно следовать подрастающее поколение.

Че Гевара родился 14 июня 1928 года в семье архитектора в аргентинском городе Росарио. В 24-летнем возрасте он, будучи студентом-медиком, вместе с другом Альберто Гранадо отправился в путешествие на мотоцикле по Латинской Америке. Увиденное в той поездке, в особенности нищета и бесправие большинства обитателей континента, оказало большое влияние на формирование политических взглядов будущего революционера.

Познакомившись в Мексике с Раулем, а потом и Фиделем Кастро, Че Гевара в 1956 году отправился вместе с ними на яхте "Гранма" на Кубу, чтобы начать вооруженную борьбу против режима Фульхенсио Батисты. После победы революции в январе 1959 года аргентинец занимал важные посты в новом правительстве, в частности, возглавлял Национальный банк и Министерство промышленности.

Однако кабинетная работа пришлась команданте не по душе, и в 1965 году он вновь взял в руки оружие. Попытка организовать партизанское движение в Конго провалилась, и Че Гевара обратил свое внимание на Латинскую Америку. Разжечь "революционный очаг" он решил в Боливии, однако не нашел понимания среди местного населения, которое в итоге навело армию на базу повстанцев. Немногочисленный отряд Че был разбит, и 8 октября 1967 года получивший ранение революционер был захвачен в плен, а на следующий день расстрелян.

Только в июне 1997 года останки Че Гевары и нескольких его товарищей были обнаружены в боливийском селении Вальегранде. Осенью того же года их торжественно перезахоронили в Санта-Кларе. Мавзолей революционера является одним из самых посещаемых мест на Кубе. За 20 лет там побывали более 4,5 млн человек.