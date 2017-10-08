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Аллею в честь героев ВОВ высадили в Тебердинском заповеднике в КЧР

Общество
8 октября, 18:02 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК, 8 октября./ТАСС

Школьники, ветераны, родственники героев и студенты посадили 36 именных сосен

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ЧЕРКЕССК, 8 октября./ТАСС/. Сосновую аллею в честь участников Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии, получивших звания Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы, высадили в воскресенье в Тебердинском заповеднике. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения экологического движения "Зеленая Россия" Алик Магулаев.

"Патриотическая акция организована в рамках проекта "Лес Победы". Сегодня высадили 36 именных сосен в память об уроженцах КЧР, удостоенных за мужество и доблесть, проявленные годы Великой Отечественной войны, званий Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы", - сказал Магулаев.

В посадке деревьев принимали участие учащиеся школ республики, ветераны, родственники героев, студенты, в том числе представители Западно-чешского университета из города Пльзень, находящиеся на стажировке в Карачаево-Черкесии.

"Отрадно, что с нами сегодня были и студенты из Чехии. Они, в частности, посадили дерево в память о Герое России Харуне Чочуеве, участвовавшем в освобождении Чехословакии. Очень важна преемственность поколений, память о советских солдатах, отстоявших независимость своей Родины и страны Европы в борьбе с фашистскими захватчиками, должна передаваться из поколения в поколение. Их подвиг никогда не должен быть предан забвению", - отметил собеседник агентства.

Акцию поддержали также любители мотоспорта из регионов юга России. Группу байкеров возглавил президент мотоклуба Soultwins Филипп Мироненко (Фил) - один из организаторов традиционного мотопробега в память о защитниках перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны, который проводится в рамках фестиваля "Домбайк".

Аллею памяти разбили рядом с центральной усадьбой и информационным визит-центром заповедника, которые пользуются большой популярностью у туристов. 9 сентября здесь прошла торжественная церемония закладки памятного камня в ее основание.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли около 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии. Почти 1,3 тыс. человек умерли от ранений в госпиталях, еще более 12,2 тыс. бойцов числятся пропавшими без вести. За мужество и отвагу 19 уроженцам КЧР присвоено звание Героя Советского Союза, десяти - Героя России, семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.

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