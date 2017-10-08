Аллею в честь героев ВОВ высадили в Тебердинском заповеднике в КЧР

Спортдиректор "Зенита" Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище РакиткиСпорт 8 октября, 18:35
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метровПроисшествия 8 октября, 18:35
СМИ: "Манчестер Сити" готов приобрести футболиста "Барселоны" Месси за €400 млнСпорт 8 октября, 18:29
Куба почтила память Че Гевары в 50-ю годовщину его гибелиОбщество 8 октября, 18:02
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"Происшествия 8 октября, 17:54
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhoneПолитика 8 октября, 17:41
Опрос: российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение престижа РФ в миреОбщество 8 октября, 17:32
Пятитысячный пассажир круизной линии из Сочи в Крым отправился на лайнере "Князь Владимир"Общество 8 октября, 17:18
Нелли Ким: Мустафина, вернувшись в спорт после рождения ребенка, способна стать лидеромСпорт 8 октября, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 8 октября./ТАСС/. Сосновую аллею в честь участников Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии, получивших звания Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы, высадили в воскресенье в Тебердинском заповеднике. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения экологического движения "Зеленая Россия" Алик Магулаев.
"Патриотическая акция организована в рамках проекта "Лес Победы". Сегодня высадили 36 именных сосен в память об уроженцах КЧР, удостоенных за мужество и доблесть, проявленные годы Великой Отечественной войны, званий Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы", - сказал Магулаев.
В посадке деревьев принимали участие учащиеся школ республики, ветераны, родственники героев, студенты, в том числе представители Западно-чешского университета из города Пльзень, находящиеся на стажировке в Карачаево-Черкесии.
"Отрадно, что с нами сегодня были и студенты из Чехии. Они, в частности, посадили дерево в память о Герое России Харуне Чочуеве, участвовавшем в освобождении Чехословакии. Очень важна преемственность поколений, память о советских солдатах, отстоявших независимость своей Родины и страны Европы в борьбе с фашистскими захватчиками, должна передаваться из поколения в поколение. Их подвиг никогда не должен быть предан забвению", - отметил собеседник агентства.
Акцию поддержали также любители мотоспорта из регионов юга России. Группу байкеров возглавил президент мотоклуба Soultwins Филипп Мироненко (Фил) - один из организаторов традиционного мотопробега в память о защитниках перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны, который проводится в рамках фестиваля "Домбайк".
Аллею памяти разбили рядом с центральной усадьбой и информационным визит-центром заповедника, которые пользуются большой популярностью у туристов. 9 сентября здесь прошла торжественная церемония закладки памятного камня в ее основание.
На фронтах Великой Отечественной войны погибли около 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии. Почти 1,3 тыс. человек умерли от ранений в госпиталях, еще более 12,2 тыс. бойцов числятся пропавшими без вести. За мужество и отвагу 19 уроженцам КЧР присвоено звание Героя Советского Союза, десяти - Героя России, семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.