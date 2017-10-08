Прыжок с парашютом с моста в Сочи совершили 25 человек, установив мировой рекорд

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Двадцать пять парашютистов одновременно прыгнули с подвесного моста в Сочи, установив тем самым мировой рекорд по массовости в бейсджампинге - прыжках с фиксированных объектов со специальным парашютом, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе парка высокогорных приключений "Скайпарк Сочи".

Рекордный прыжок был совершен участниками фестиваля бейсджампинга, который третий год подряд проходит в Сочи на подвесном мосту, установленным над ущельем высотой в 240 метров.

"Самым главным моментом фестиваля стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста, такой прыжок на профессиональном сленге зовут "многовей". Впервые в истории произошел "многовей" с моста с одновременным участием 25 человек", - рассказали в парке.

Также впервые в России для прыжков с парашютом экстремалы использовали новый аттракцион, представляющий собой натянутый на высоте трос со специальным устройством для спусков под действием гравитации.

"Каждый год мы придумываем что-то новое, придумываем более сложную акробатику, более сложные групповые прыжки. Теперь мы можем проехать над ущельем, держась за ручки, а потом в какой-то момент отпустить их и падать (перед раскрытием парашюта), такое делали всего в двух-трех местах в мире", - привели слова организатора фестиваля "Skypark BASE days 2017" Николая Воропаева в пресс-службе сочинского парка приключений.

Парк развлечений "Скайпарк Сочи" известен тем, что здесь построен один из самых длинных мостов в мире протяженностью 439 метров, откуда совершаются прыжки на эластичном тросе (банджи-джампинг).

По дороге к горнолыжным курортам Красной Поляны также построены самые высокие маятниковые качели радиусом в 170 метров, протянут трос для полета с одной стороны ущелья на другую со скоростью до 150 км в час.