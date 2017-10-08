Васильев видит потенциал Дагестана в молодежи

Пожар в ТЦ "Синдика" локализованПроисшествия 8 октября, 23:10
Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018Спорт 8 октября, 22:49
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарокМеждународная панорама 8 октября, 22:33
Команда Карякина "Глобус" с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматамСпорт 8 октября, 22:21
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 8 октября, 22:15
Египтяне впервые с 1990 года отобрались на чемпионат мира по футболуСпорт 8 октября, 22:01
Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксуСпорт 8 октября, 21:29
Рой Джонс отметил высокий уровень боксеров на чемпионате РоссииСпорт 8 октября, 21:22
Российские фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на турнире в ФинляндииСпорт 8 октября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев видит потенциал республики в молодежи региона. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.
"(Дагестан) - это наш форпост. Он держал Россию в самые трудные времена, и Ботлих никто не забыл. И россияне ценят дагестанцев за это. И сейчас в моем понимании Дагестан соединяет в себе огромный потенциал, у нас больше всего молодежи здесь, это потрясающе", - сказал Васильев.
"Я не один прибыл в Дагестан. Перед поездкой [в Дагестан] был в правительстве [РФ]... Будут коллеги из правительства [РФ], будут коллеги из всех структур как это необходимо. Будем вместе, конечно, с народом Дагестана, в первую очередь, с его участием решать задачи", - добавил руководитель республики.
Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме. 5 октября полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана.