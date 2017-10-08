Васильев видит потенциал Дагестана в молодежи

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев видит потенциал республики в молодежи региона. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

"(Дагестан) - это наш форпост. Он держал Россию в самые трудные времена, и Ботлих никто не забыл. И россияне ценят дагестанцев за это. И сейчас в моем понимании Дагестан соединяет в себе огромный потенциал, у нас больше всего молодежи здесь, это потрясающе", - сказал Васильев.

"Я не один прибыл в Дагестан. Перед поездкой [в Дагестан] был в правительстве [РФ]... Будут коллеги из правительства [РФ], будут коллеги из всех структур как это необходимо. Будем вместе, конечно, с народом Дагестана, в первую очередь, с его участием решать задачи", - добавил руководитель республики.

Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме. 5 октября полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана.