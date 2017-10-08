ОНФ презентовал в Ставрополе новый проект по работе с молодежью

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Молодежное крыло Общероссийского народного фронта (ОНФ) будет формироваться и наполняться новыми участниками в рамках нового проекта. Об этом ТАСС рассказала в воскресенье сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы от Ставропольского края Ольга Тимофеева.

Проект получил название "Молодежка ОНФ", суть идеи в более широком привлечении молодежи к работе с основными проектами "фронтовиков" - это "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ" и "За честные закупки". Планируется, что у каждого проекта появится молодежный координатор, молодые люди будут вводиться в штаб, уже есть небольшой актив ставропольской "Молодежки ОНФ".

"Сейчас мы понимаем, что карта свалок, убитые дороги, честные закупки, обеспечение квартирами детей-сирот, школьное питание в не меньшей степени волнует людей молодых", - сказала Тимофеева на первом молодежном форуме ОНФ в Ставрополе.

"В зале присутствовало почти 300 человек, и это уже проявившиеся активные люди. Если хотя бы половина останется у нас, мы будем рады. Говорить о процентах, конечно, невозможно, но посмотрите насколько они умные, грамотные, на драйве - это должно тонизировать нас. И с другой стороны, мы надеемся, что это наша команда на будущее", - отметила она

Число "фронтовиков" растет

Общее количество активистов Общественного народного фронта, участвующих в проекте "За честные закупки", превысило 8 тысяч человек, увеличиваясь быстрыми темпами, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта.

"Более 8 тысяч человек - это те, кто с нами в соцсетях, на сайте, в других коммуникациях. Прирастаем мы хорошим темпом - сотни и тысячи активистов мы фиксируем буквально за квартал. Надеюсь и после форума на Ставрополье мы привлечем ребят", - рассказал Гетта.

По его словам, большая часть активистов - люди молодого возраста. "Пенсионеры, как бы мы ни пытались повышать их компьютерную грамотность, не идут в эту систему. А основа контроля в нашем проекте - это интернет-ресурсы, нужно и на сайте госзакупок посидеть, и помониторить информацию, поэтому это больше стихия молодежи. Думаю, что процентов 80 из этих 8 тысяч - это молодежь", - рассказал он.

Новые законопроекты

Отвечая на вопросы молодежи в ходе форума, депутаты рассказали о готовящихся в Госдуме новых законопроектах. По словам Ольги Тимофеевой, Госдума может принять в ближайшие месяцы закон об ответственном обращении с животными. "В законе уже точно будут запрет содержания дома диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций… Это, наверное, единственный закон, который нас просят побыстрее принять сами защитники животных. Прямо приходят, стоят перед Госдумой", - рассказала Тимофеева.

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия, это вопрос, думаю, ближайших месяцев. Но нужно добиться, чтобы хозяева регистрировали домашних животных…. Я, честно, не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей", - сказала Тимофеева.

Чистота в интернете

А новый закон о безопасности социальных сетей, проект которого в настоящее время рассматривается в Госдуме, поможет обществу бороться с появлением и распространением недостоверной информации в социальных сетях, рассказал координатор проекта "Молодежка ОНФ", депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект о безопасности социальных сетей, чтобы ложь, провокации, недостоверная информация, удалялась оттуда по требованию любого пользователя, любого из вас. И я надеюсь, вы, мы все, получим такое право - следить за чистотой информации в интернете", - рассказал Боярский.

Он отметил, что искажению информации подвержены соцсети во всем мире. "Как только соцсети стали подменять собой информационное поле, в них стало твориться невозможное. И за деньги, и бесплатно - злоупотребления есть везде", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Боярский и еще один депутат от "Единой России" - Андрей Альшевских - в июле внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах в размере 3-5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях.

О форуме

Форум собрал в Ставрополе более 250 молодежных лидеров края и соседней Калмыкии. Они познакомились с этим новым направлением работы ОНФ. Федеральные координаторы проектов ОНФ провели тематические мастер-классы, также для участников были организованы открытые игровые площадки, флешмобы, фотозоны, квесты.

Молодежный форум прошел на базе Ставропольского государственного аграрного университета.