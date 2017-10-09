Делегация волонтеров из Приморья стала одной из самых многочисленных на Фестивале молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Волонтеры из Приморья в понедельник отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, где будут участвовать в основной программе. Делегация региона, в которую вошли 100 молодых людей, стала одной из пяти самых многочисленных среди всех субъектов страны, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Волонтеры из Приморья будут помогать в сопровождении российских и иностранных делегаций участников, обеспечивать работу медиацентра, организовывать церемонию открытия и закрытия фестиваля, выдавать экипировку и аккредитовывать участников, волонтеров и гостей, а также работать на других функциональных направлениях. Часть ребят, имеющих опыт работы на мероприятиях подобного уровня, станут team-лидерами и будут помогать управлять волонтерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация Приморья вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России. У каждого из ребят будет восьмичасовой рабочий день, в свободное время они смогут принимать участие в других мероприятиях фестиваля. Молодые люди предварительно прошли обучение: им рассказали об истории фестиваля, о специфике работы с иностранными гостями, а также познакомили с программными моментами.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут молодые люди из 150 стран мира.