Кольца и браслеты "Тройка" появятся в продаже в московском метро с конца октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Керамические кольца и силиконовые браслеты с чипом транспортной карты "Тройка" можно будет купить с конца октября в кассах московского метрополитена. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"В октябре на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная" пассажиры смогут приобрести резиновые браслеты с функционалом карты. Браслеты будут представлены в классическом черном цвете, а также в цветах некоторых линий метро. В рамках пилотного проекта их тираж составит 500 штук", - приводится в сообщении комментарий заместителя мэра столицы Максима Ликсутова. По его словам, проездные такого формата пока не создавали ни в одной стране мира.

Кроме того, одновременно в продажу поступят 500 черных колец с функционалом "Тройки": для женщин выпустят кольца 16 размера, для мужчин - 22 размера. В мэрии также напомнили, что столичный метрополитен уже выпустил брелоки с аналогичным чипом.