Globo: в Бразилии изготовили корону с 68 бриллиантами для статуи Богоматери из Апаресиды

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Статуя Богоматери из Апаресиды, которая считается покровительницей Бразилии, будет украшена новой золотой короной. Как сообщил в воскресенье телеканал Globo, священнослужители и прихожане сделали такой подарок почитаемой католиками святыне в честь 300-летия со дня ее обнаружения.

В отделке короны использовались 68 бриллиантов, а также изумруды, сапфиры и жемчуг. Они символизируют цвета бразильского флага - зеленый, синий и желтый. Золото для изготовления драгоценного аксессуара было приобретено на средства верующих, а камни стали пожертвованием самих ювелиров, работавших над изделием по заказу настоятелей храма, где хранится святыня.

Кроме того, в основание короны была зашита капсула с землей, собранной во всех регионах Бразилии. "Мы отдали ювелирам золото, которое было пожертвовано прихожанами, и капсулу с землей. Они разработали дизайн короны, изготовили ее и подарили нашей Богоматери", - рассказал священник Даниэл Антониу. Стоимость изделия не разглашается.

Подарок принцессы Изабел

До настоящего момента статую украшала более скромная корона, при создании которой было использовано 40 бриллиантов. Ее подарила в 1884 году бразильская принцесса Изабел в благодарность за исполнение желаний. После неудачной беременности она в течение долгих лет не могла родить ребенка и стала молиться Богоматери из Апересиды о наследнике. К моменту, когда был сделан подарок, у Изабел уже было трое сыновей.

Новая "коронация" статуи состоится в ближайшую среду, за день до важнейшего религиозного праздника Бразилии - Дня святой Богоматери из Апаресиды, который отмечается 12 октября. В этом году в честь 300-летия с момента обнаружения святыни торжества будут особенно масштабными. Именно с юбилейной датой связано количество золота, использованного при изготовлении новой короны - 300 граммов.

История Богоматери из Апаресиды

В 1717 году рыбаки достали неводом из реки Параиба-ду-Сул на юго-востоке Бразилии небольшую статую. Сначала, закинув сети, они обнаружили в них лишь фигурку без головы, затем голову, а потом уже вытащили целый невод рыбы. В течение следующих 15 лет статуя находилась в доме одного из рыбаков, а слава о ее чудодейственных силах разлетелась по всей Бразилии. Из-за наплыва паломников в 1734 году была построена часовня, в которой и разместили статую.

В XIX веке была возведена более просторная церковь, ныне известная под названием Старая базилика. Постепенно на месте обнаружения фигуры Богоматери вырос целый город, также получивший название Апаресида - в переводе с португальского языка это слово означает "явившаяся". Населенный пункт расположен в штате Сан-Паулу, в 170 км от одноименного административного центра.

Строительство основного из существующих сейчас в Апаресиде храмов началось в 1955 году и было завершено спустя 25 лет, к первому визиту в крупнейшую южноамериканскую страну папы римского Иоанна Павла II. Базилика Богоматери из Апаресиды - второй по величине католический собор в мире. Построенный из красного кирпича в форме креста, он уступает по размерам лишь Собору Святого Петра в Ватикане и способен одновременно принять более 45 тыс. верующих. Сорокасантиметровая фигурка святой хранится в этом храме под пуленепробиваемым стеклом.

Покровительницей Бразилии Богоматерь из Апаресиды была признана в 1929 году папой римским Пием XI. К ней обращаются больные и страждущие. Многие из них приносят на алтарь пластмассовые слепки разных частей тела, которые продаются рядом с храмом, и таким образом просят об исцелении.