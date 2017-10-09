В Киргизии простились с погибшим в ДТП вице-премьером

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Погибший в результате дорожно-транспортного происшествия вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров очень много успел сделать для родной страны. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке во время церемонии прощания с заместителем главы правительства президент республики Алмазбек Атамбаев.

"Это был будущий лидер страны, он очень много сделал для нее в борьбе с коррупцией, реформировании силовых структур", - сказал глава киргизского государства. По его словам, Джумакадыров был честным и "не по годам мудрым человеком". "Я часто советовался с ним", - признался Атамбаев. При этом он не исключил, что в будущем вице- премьер мог стать президентом страны.

В гражданской панихиде по погибшему, которая состоялась в центре киргизской столицы, приняли участие несколько тысяч человек, в том числе руководители республики. Вице- премьера похоронили на Ала-Арчинском кладбище Бишкека, где покоятся видные государственные деятели Киргизии.

Джумакадыров погиб утром 7 октября во время столкновения его служебного автомобиля с грузовой автомашиной "КамАЗ" в селе Садовое Чуйской области Киргизии. Кроме вице-премьера, в салоне внедорожника находились его водитель Нурбек Муканов и помощник Нурлан Джамгырчиев, которые также скончались на месте. По факту данного ДТП возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц" Уголовного кодекса Киргизии.

Расследование дела поручено Следственной службе МВД. Водитель "КамАЗа" серьезных травм во время аварии не получил, он задержан. По предварительным сведениям, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу дорожного движения. Джумакадыров, который возглавлял Республиканский штаб по содействию в организации и проведению предстоящих 15 октября в Киргизии президентских выборов, в субботу утром направился в служебную командировку в Таласскую область республики для проверки готовности избирательных участков.

На должность вице-премьера погибший был назначен в августе нынешнего года. Ранее Джумакадыров, которому в этом году исполнилось 38 лет, также работал в аппарате главы киргизского государства и секретарем Совета безопасности Киргизии. У него остались четверо детей.