Национальная сборная WorldSkills Russia вылетела в ОАЭ на чемпионат мира по профмастерству

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Национальная сборная WorldSkills Russia ("Ворлдскиллс Россия") вылетела в Абу- Даби (Объединённые Арабские Эмираты), где с 14 по 19 октября будет проходить 44-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе WorldSkills .

Накануне с ребятами встретился генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. Он пожелал сборной успеха, боевого настроения и предельной концентрации на результате.

Три года "Ворлдскиллс Россия"

"Символично, что проводы сборной совпали с днем рождения WorldSkills Russia. Распоряжение о создании Союза было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым ровно три года назад - 8 октября 2014 года", - отметили в пресс-службе "Ворлдскиллс".

"Этот факт не остался без внимания: ребята преподнесли Роберту Уразову торт с тремя свечами", - сообщили в пресс- службе.

Национальная сборная WorldSkills Russia - команда, представляющая Россию на мировом или европейском первенстве по профессиональному мастерству. Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава, включающего финалистов Национального чемпионата "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")".

В этом году команда из России в третий раз представит страну на мировом чемпионате. Впервые РФ приняла участие в мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге. Спустя два года россияне приняли участие в чемпионате мира в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с шестью медалями за профессионализм.

Чемпионат в Абу-Даби

В столице ОАЭ соберутся более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Сборная нашей страны (58 участников) впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу- Даби в полном составе.

Все компетенции, в числе которых столярное дело, сантехнические работы, мехатроника, поварской и кондитерское дело, представлены в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Помимо основных на чемпионате в Абу-Даби также будут презентационные компетенции - "3D-моделирование для компьютерных игр", "Водные технологии" и "Экспедирование грузов". Победителям соревнований в этих компетенциях присуждают награды, но их результаты не учитываются в общем медальном зачете.

В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафета мирового первенства будет передана России. Организаторы чемпионата в Абу-Даби передадут флаг представителям России, которая была выбрана страной проведения следующего, 45-го чемпионата мира. Он состоится в Казани с 18 по 23 августа 2019 года.