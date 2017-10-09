От Кувейта на фестиваль в Сочи поедут 28 делегатов

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 октября. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Кувейт направит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи делегацию из 28 человек. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС координатор группы Халед аль-Азми.

По его словам, фестиваль в Сочи - "первый за долгие годы опыт участия кувейтской молодежи в событиях такого масштаба". "Делегация из Кувейта принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в 1985 году в СССР, это прекрасная традиция", - напомнил аль-Азми. В общей сложности в программе ВФМС от эмирата примет участие 28 человек, большинство - члены неправительственной организации Национальная молодежная демократическая ассоциация Кувейта, а также кувейтские художники, музыканты, активисты спорта.

"Формируя делегацию, мы рассматривали кандидатов, чья деятельность так или иначе направлена на поддержание идей социальной справедливости, равенства, свободы, тех, кто своей работой фактически оказывает влияние на культуру в Кувейте". - пояснил собеседник агентства. Как отметил Халед, кувейтская молодежь возлагает большие надежды на предстоящий фестиваль и готовится участвовать во всех мероприятиях: дискуссионной, культурной, спортивной и других программах. Особый интерес у кувейтян вызывает день Ближнего Востока, запланированный на 18 октября, отметил Халед.

Кроме того, кувейтская музыкальная группа "Afterthought" планирует исполнить участникам произведения собственного сочинения и ознакомить с музыкальной традицией Кувейта. Художники привезут из эмирата в Сочи картины, посвященные тематике фестиваля, проведут мастер-классы.

"От имени делегации я бы хотел поблагодарить российскую сторону и организаторов фестиваля за приглашение, - сказал он. - Хотелось бы отметить, что с самого начала мы почувствовали высокий уровень гостеприимства, с нетерпением ожидаем начало фестиваля". "Это будет прекрасный опыт, ведь в одном месте соберется свыше 20 тыс. молодых ребят из более 150 стран мира, полных новых идей и готовых ими поделиться", - уверен глава кувейтской делегации.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.