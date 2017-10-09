Донской: люди стали "заложниками жизни в мегаполисах"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Неблагоприятные условия для жизни формируются многие годы в крупных городах по всему миру, человечество стало, по сути, заложником этой ситуации. Так министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сформулировал лейтмотив своего выступления в рамках сессии деловой программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи "Здоровый человек и окружающая среда: вызовы времени".

"Лейтмотивом моего выступления станет как раз мысль, что, по сути, мы стали заложниками жизни в мегаполисах. Ни для кого не секрет, что в крупных городах, и эта тенденция, к сожалению, наблюдается во всем мире, уже на протяжении многих лет формируются неблагоприятные условия для жизни. Основные факторы негативного влияния - низкое качество воздуха, рост образования отходов", - рассказал ТАСС министр.

По словам Донского, сейчас крупнейшие мегаполисы и вообще города с высокой концентрацией промышленного производства включены в перечень особого внимания Росприроднадзора.

По данным Минприроды, в зоне влияния этих производств сегодня находятся до 17 млн человек. Во всех подобных районах Росприроднадзор в приоритетном порядке проводит комплекс природоохранных мероприятий, которые позволят постепенно изменить ситуацию. Позитивные результаты этой деятельности можно заметить, например, в Челябинске.

Год экологии

Министр напомнил, что в рамках Года экологии с бизнесом было подписано 53 соглашения на 130 млрд рублей, направленных на форсированную модернизацию промышленных объектов. 183 из 226 мероприятий (около 80%), запланированных в рамках этих соглашений, должны быть завершены уже в 2017 году.

По словам Донского, помимо этого для включения в программу "Чистая страна" сегодня также инвентаризируется по меньшей мере 340 объектов с накопленными промышленными загрязнениями объемом до 400 млн тонн. "В основной массе - это не заброшенные территории. <...> При этом значительное число объектов - около 20, уже в программе, выделены средства на рекультивацию полигонов и ликвидацию свалок - 5 миллиардов рублей на три года", - отметил Донской.

По мнению министра, Год экологии стал для России поворотным и запрос на экологические перемены в российском обществе будет сохраняться и в дальнейшем.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.