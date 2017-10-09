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ПФР прогнозирует, что доходность НПФ в 2017 г. обгонит инфляцию

Общество
9 октября, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В прошлом году доходность негосударственных пенсионных фондов была ниже инфляции

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует, что доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2017 года обгонит инфляцию, которая ожидается на уровне 3,2%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на заседании Комитета СФ по социальной политике.

Он отметил, что по итогам 2016 года доходность НПФ была ниже инфляции.

"Думаю, что обгоняет, потому что инфляция прогнозируется на уровне 3,2%",- сказал он.

Дроздов добавил, что в систему гарантирования пенсионных накоплений на сегодняшний день вошли 43 НПФ.

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