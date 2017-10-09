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В Уфе создадут крупнейший в России зоопарк

Общество
9 октября, 10:23 UTC+3 УФА УФА 9, октября. /ТАСС

В экопарке будут жить не менее 5 тыс. животных со всего мира

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УФА, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейший в России современный зоопарк с естественной средой обитания для 5 тыс. животных со всего мира создадут в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

"Проект предполагается реализовать в концепции крупного экологического парка флоры и фауны. По предварительной информации, экопарк будет включать семь зон, соответствующих частям света - Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Антарктида", - говорится в сообщении.

Планируемая территория займет примерно 200 га, а количество питомцев будет не менее 5 тысяч, отметили в правительстве.

Проект будет реализовывать зоологический сад "Агидель", курировать - Министерство природопользования и экологии Башкирии. Сроки его создания пока не определены.

"До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам - пешком и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов", - цитирует пресс-служба руководителя сада "Агидель" Наталью Логунову.

Ранее в Уфе можно было посетить только передвижные зоопарки.

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