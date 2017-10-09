В Уфе создадут крупнейший в России зоопарк

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УФА, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейший в России современный зоопарк с естественной средой обитания для 5 тыс. животных со всего мира создадут в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
"Проект предполагается реализовать в концепции крупного экологического парка флоры и фауны. По предварительной информации, экопарк будет включать семь зон, соответствующих частям света - Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Антарктида", - говорится в сообщении.
Планируемая территория займет примерно 200 га, а количество питомцев будет не менее 5 тысяч, отметили в правительстве.
Проект будет реализовывать зоологический сад "Агидель", курировать - Министерство природопользования и экологии Башкирии. Сроки его создания пока не определены.
"До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам - пешком и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов", - цитирует пресс-служба руководителя сада "Агидель" Наталью Логунову.
Ранее в Уфе можно было посетить только передвижные зоопарки.