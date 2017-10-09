Пресс-конференция АТОР о предложениях по регулированию чартерных рейсов. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная ситуации на туристическом рынке после остановки деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа" и предложениям АТОР, которые направлены на повышение прозрачности рынка чартерных авиаперевозок.

В пресс-конференции принимают участие исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, президент группы компаний "Спектрум" Евгения Конколь, заместитель генерального директора компании "TUI Россия и СНГ" Александр Сирченко.