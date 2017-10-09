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Пресс-конференция по итогам первого в РФ Форума молодых управленцев. Видеотрансляция

Общество
9 октября, 16:33 UTC+3

Форум прошел с 5 по 7 октября в Московской области

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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев

© Станислав Красильников/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению первого в России Форума молодых управленцев.

Об итогах форума, участии молодежи в муниципальных и региональных выборах в 2017 году и перспективах развития проекта как основы работы органов власти с молодежью в будущем рассказывают руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, куратор проекта "Молодежная команда страны" (МКС), член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева и заместитель председателя Череповецкой городской думы, заместитель председателя Молодежного парламента г. Череповца Роман Маслов.

Форум молодых управленцев проходил с 5 по 7 октября 2017 года в Московской области. Его участниками стали более 400 человек проекта МКС из 73 субъектов. Проект стартовал в 2017 году, охватив в пилотном режиме 11 регионов. С 1 сентября к проекту "Молодежная команда страны" присоединились все субъекты РФ.

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Персоны
Гусева, Ирина Михайловна Пушкина, Оксана Викторовна Кувшинова, Наталья Сергеевна Бугаев, Александр Вячеславович Фетисов, Вячеслав Александрович
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