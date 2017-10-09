Приморье на фестивале молодежи в Сочи покажет ДВФУ, океанариум и детский центр "Океан"

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Приморский край в экспозиции на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, представит Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), комплекс "Приморское кольцо", Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" и Приморский океанариум, а также интерактивную площадку с технологией дополненной реальности, посвященную дальневосточному леопарду, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

По информации властей края, на интерактивной площадке леопарда можно будет "не только близко увидеть, но и погладить".

"Кроме того, на нашем стенде можно будет отправить открытку с символикой Приморского края в любую часть мира, а также распечатать фотографию и из соцсетей и получить в подарок памятные сувениры", - цитируются в сообщении слова директора департамента по делам молодежи Приморского края Александра Кайдановича.

ДВФУ будет представлен макетом кампуса размером не более 4 квадратных метров с краткой информацией о вузе и о его достижениях, а также видеорядом о жизни и деятельности университета. С помощью очков виртуальной реальности можно будет совершить экскурсию по университету.

Часть экспозиции, посвященная комплексу "Приморское кольцо", оснащена визуальным симулятором гонок на картах также с помощью VR-очков и кресла. Приморский океанариум представлен интерактивным столом, благодаря которому посетители смогут ознакомиться с экспозициями океанариума и получить информацию о морских жителях.

"На участие в фестивале свои заявки подали 553 жителя Приморья, из них отбор прошли 56 человек по 20 профессиональным направлениям. Фестиваль объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой", - сказал председатель приморского регионального подготовительного комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году Николай Селюк, слова которого приводит пресс-служба администрации.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут молодые люди из 150 стран мира.