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Хабаровский край отправил 50 волонтеров на фестиваль молодежи и студентов

Общество
9 октября, 11:05 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 9, октября. /ТАСС

В правительстве региона сообщили, что на участие в фестивале всего было 800 кандидатов

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ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Делегация в составе 50 волонтеров отправилась из Хабаровска на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства дальневосточного региона.

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"В делегации региона 50 активистов, которые будут работать по различным направлениям: сопровождение и размещение участников, навигация между объектами, безопасность, медиацентр, медицина и другие. Всего было 800 кандидатов на участие в фестивале", - уточнили в правительстве.

По словам руководителя делегации волонтеров Хабаровского края Виктории Невинской, хабаровский центр подготовки добровольцев стал одним из 20 в стране и получил это право на конкурсной основе. Со всеми кандидатами проходило собеседование, потом прошло обучение и только по его итогам была сформирована сама делегация, которая в воскресенье вылетела на фестиваль.

Делегация участников из Хабаровского края отправится на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 12 октября, в составе 55 человек, добавили в пресс-службе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется в Москве 14 октября - в столице пройдет международный парад- карнавал студенчества, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Основные мероприятия состоятся в Сочи в Олимпийском парке 15-22 октября. Ожидается участие делегатов из примерно 180 стран.

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