Форум молодежи ''Золото тюрков'' завершился в Казани

Дочерняя компания Toyota запустит производство грузовых автомобилей в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 11:20
Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в ДохуТранспорт 9 октября, 11:09
"Салават Юлаев" расторг контракт с хоккеистом КуляшомСпорт 9 октября, 11:08
Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизмаМеждународная панорама 9 октября, 11:08
Дубровский: Южный Урал готовится стать российской площадкой форума РФ и КНР в 2018 годуНовости партнеров 9 октября, 11:07
Пресс-конференция АТОР о предложениях по регулированию чартерных рейсов. ВидеотрансляцияОбщество 9 октября, 11:06
Министр спорта Польши заявил, что сборная страны едет на ЧМ-2018 за победойСпорт 9 октября, 10:58
СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским КурдистаномМеждународная панорама 9 октября, 10:56
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400Армия и ОПК 9 октября, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Второй Всероссийский форум тюркской молодежи ''Золото тюрков'' закрылся в Казани в понедельник. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент ТАСС.
''Сегодня завершается второй форум тюркской молодежи ''Золото тюрков''. Мы рады, что это событие проходит в столице Республики Татарстан. Уверен, что форум стал эффективной площадкой для молодежных тюркских сообществ'', - сказал на закрытии Рустам Минниханов.
Форум проходил в Казани с 5 по 9 октября. Его участниками стали 190 представителей тюркской молодежи из 14 субъектов РФ.
''На самом деле, мне кажется, что форум удался. Я думаю, что несмотря на то, что он второй, ФАДН проводит его в первый раз. На следующий год, я думаю, мы сделаем еще более интересный, результативный, глубокий форум и для нас и для вас'', - пояснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на церемонии закрытия.
По данным организаторов, целью форума является гармонизация межнациональных отношений, содействие самореализации тюркской молодежи и взаимообогащения культур народов России путем исследования, сохранения и развития культурно-исторического наследия тюркских народностей. Для участников форума были организованы образовательная программа, мастер-классы, интерактивные занятия, творческие сессии.