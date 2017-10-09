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Форум молодежи ''Золото тюрков'' завершился в Казани

Общество
9 октября, 11:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

В форуме приняли участие 190 представителей тюркской молодежи из 14 субъектов РФ

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КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Второй Всероссийский форум тюркской молодежи ''Золото тюрков'' закрылся в Казани в понедельник. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент ТАСС.

''Сегодня завершается второй форум тюркской молодежи ''Золото тюрков''. Мы рады, что это событие проходит в столице Республики Татарстан. Уверен, что форум стал эффективной площадкой для молодежных тюркских сообществ'', - сказал на закрытии Рустам Минниханов.

Форум проходил в Казани с 5 по 9 октября. Его участниками стали 190 представителей тюркской молодежи из 14 субъектов РФ.

''На самом деле, мне кажется, что форум удался. Я думаю, что несмотря на то, что он второй, ФАДН проводит его в первый раз. На следующий год, я думаю, мы сделаем еще более интересный, результативный, глубокий форум и для нас и для вас'', - пояснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на церемонии закрытия.

По данным организаторов, целью форума является гармонизация межнациональных отношений, содействие самореализации тюркской молодежи и взаимообогащения культур народов России путем исследования, сохранения и развития культурно-исторического наследия тюркских народностей. Для участников форума были организованы образовательная программа, мастер-классы, интерактивные занятия, творческие сессии.

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