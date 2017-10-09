Шахтеры в Донецкой области объявили забастовку из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Шахтеры государственного предприятия "Мирноградуголь" на подконтрольной Киеву части Донецкой области начали забастовку из-за задолженности по заработной плате. Об этом сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь" (бывшая им. Стаханова - прим. ТАСС) остались под землей более 40 горняков четырех участков", - написал он в Facebook.

По словам Волынца, шахтеры требуют погасить долг по зарплате. Государство выплатило шахтерам предприятия, по его словам, только 5% за август, а за сентябрь зарплата пока остается не выплаченной.

Ранее, 2 октября, забастовку объявили горняки шахт "Нововолынская" и "Бужанская" в Волынской области из-за невыплаты им зарплаты за два месяца. Под давлением шахтеров, которые бастовали в течение предыдущей недели, руководство министерства энергетики и угольной промышленности Украины погасило задолженность по зарплате только за июль. В связи с этим шахтеры Волыни в понедельник утром начали пикет в городе Ягодин. Они требуют погашения долгов и прекращения ограбления шахт.