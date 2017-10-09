В Волгоградской области до конца года выполнят программу переселения из аварийного жилья

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ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Пятилетняя федеральная программа переселения из аварийного жилья будет выполнена в Волгоградской области в полном объеме до конца года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации региона.
"Программа будет выполнена в срок, то есть до конца этого года", - сказала представитель обладминистрации.
"В рамках программы на территории области было построено и приобретено жилье для расселения 79 тыс. кв. метров аварийного фонда. Сегодня в городе Краснослободске сданы очередные четыре трехэтажных дома. До конца года будут сданы оставшиеся по программе 8 тыс. кв. м жилья - это четыре дома в Калаче-на-Дону, а также закуплены квартиры для переселенцев в Урюпинске", - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, всего за время реализации программы за пять лет новое жилье уже получили более 5 тыс. волгоградцев. 2017 год - год завершения программы переселения аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2012 года, которая реализуется с участием средств Фонда ЖКХ.