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Белый медвежонок из Якутии до заезда в Московский зоопарк проведет месяц на карантине

Общество
9 октября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Специалисты зоопарка отмечают, что в настоящее время животное чувствует себя удовлетворительно

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Белый медвежонок из Якутии до своего заселения в Московский зоопарк проведет месяц на карантине в зоопитомнике под Волоколамском. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Республики Саха.

"Месяц животное пробудет на карантине в питомнике под Волоколамском, а потом отправится в свой новый дом - в Московский зоопарк. Сейчас краснокнижный зверь чувствует себя удовлетворительно, вовсю купается и играет в своем новом жилье, у нее хороший аппетит", - говорится в сообщении со ссылкой на специалистов Московского зоопарка.

"Был первый вариант - выпустить в естественную среду обитания - на Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море. Но специалисты побоялись, что шансов на выживание в естественной среде у медвежонка нет", - приводятся в сообщении слова министра охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева.

В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса Якутии обнаружили белого медвежонка. "Среднеколымск не попадает под ареал обитания белого медведя. Люди там никогда не видели белых медведей. Просто говорили - белый мишка какой-то", - рассказал главный специалист дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий министерства охраны природы Якутии Роман Сметанин.

Медвежонок не только вышел за пределы своего обитания, но и какое-то время успешно выживал в одиночку. Выяснилось, что медведь - самка, ей примерно 10 месяцев. Рост животного -100 см, вес - 85 кг. Как только о сироте из Якутии стало известно в Москве пришло письмо от генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой о готовности принять белого медведя на реабилитацию.

Медвежонок был отловлен, сначала его перевезли самолетом Ан-26 в Якутска, а затем в сопровождении двух специалистов Московского зоопарка он летел в Москву на "борту" Минобороны РФ. По погодным условиям самолет смогла принять только Тверь, и белому мишке пришлось еще ехать до зоопитомника на машине зоопарка.

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