Минздрав проводит в "Одноклассниках" федеральную неделю здоровья

Минздрав России и социальная сеть "Одноклассники" с 9 по 15 октября проводят федеральную неделю здоровья.

Об этом сообщается на сайте соцсети.

Пользователи смогут получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от лучших специалистов страны, а также задать вопросы министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

На протяжении недели на странице авторизации "Одноклассников", которая специально оформлена для этой акции, будут размещаться публикации и трансляции.

Каждый день акции посвящен определенной тематике. Как сообщили представители соцсети, в официальной группе Минздрава будут проходить онлайн-лекции, прямые эфиры с всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию и Всемирного форума по общественному здоровью. В режиме онлайн пользователи смогут задавать вопросы специалистам и министру здравоохранения.

Скворцова в четверг 12 октября станет гостем онлайн-шоу "ОК на связи!" и в прямом эфире ответит на вопросы аудитории. Программа начнется в 20:00 по московскому времени.

Руководитель "Одноклассников" Антон Федчин пояснил, что пользователей соцсети хотят не только пообщаться, но и найти качественный контент.

"Неделя здоровья - проект, который точно попадает в этот тренд: в простой форме видеотрансляций люди смогут узнать много нового о себе и своем здоровье, а с помощью наших технологий стриминга - еще и задать вопросы лучшим специалистам страны", - отметил он.

На сайте соцсети указано, что целью акции является попытка сформировать у граждан более осознанное отношение к вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья, соблюдения режима дня и питания, а также привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом.