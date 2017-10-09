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Минздрав проводит в "Одноклассниках" федеральную неделю здоровья

Общество
9 октября, 11:59 UTC+3

Акция, в ходе которой пользователи смогут пообщаться с лучшими специалистами страны и задать вопрос министру здравоохранения Веронике Скворцовой, продлится с 9 по 15 октября

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Михаил Метцель/ТАСС

Минздрав России и социальная сеть "Одноклассники" с 9 по 15 октября проводят федеральную неделю здоровья.

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Об этом сообщается на сайте соцсети

Пользователи смогут получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от лучших специалистов страны, а также задать вопросы министру здравоохранения Веронике Скворцовой. 

На протяжении недели на странице авторизации "Одноклассников", которая специально оформлена для этой акции, будут размещаться публикации и трансляции. 

Каждый день акции посвящен определенной тематике. Как сообщили представители соцсети, в официальной группе Минздрава будут проходить онлайн-лекции, прямые эфиры с всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию и Всемирного форума по общественному здоровью. В режиме онлайн пользователи смогут задавать вопросы специалистам и министру здравоохранения. 

Скворцова в четверг 12 октября станет гостем онлайн-шоу "ОК на связи!" и в прямом эфире ответит на вопросы аудитории. Программа начнется в 20:00 по московскому времени.

Руководитель "Одноклассников" Антон Федчин пояснил, что пользователей соцсети хотят не только пообщаться, но и найти качественный контент. 

"Неделя здоровья - проект, который точно попадает в этот тренд: в простой форме видеотрансляций люди смогут узнать много нового о себе и своем здоровье, а с помощью наших технологий стриминга - еще и задать вопросы лучшим специалистам страны", - отметил он. 

На сайте соцсети указано, что целью акции является попытка сформировать у граждан более осознанное отношение к вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья, соблюдения режима дня и питания, а также привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом. 

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