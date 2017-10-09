Путин и Медведев поздравили коллектив телерадиокомпании "Мир" с 25-летием

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) "Мир" с 25-летием, отметив ее важную роль в упрочнении дружественных отношений между гражданами СНГ. Текст поздравительной телеграммы размещен в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Основанная в 1992 году государствами - участниками СНГ, ваша компания заняла уникальную нишу в сфере массовых коммуникаций. Она создает объективную и познавательную информационную картину событий на евразийском пространстве. Знакомит граждан СНГ с жизнью и историей наших стран, содействует развитию гуманитарных, культурных и деловых связей, упрочению добрососедских и дружественных отношений", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что слаженная, эффективная работа творческого коллектива МТРК находит признание у зрителей. "Миллионы людей по всему миру с неизменным интересом смотрят ваши передачи, слушают радиоэфиры, пользуются интернет-порталом", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что в основе популярности и востребованности МТРК "Мир" - профессионализм ее сотрудников, создающих качественный контент, их ответственность, твердое следование высоким принципам журналистской этики.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также отметил роль телерадиокомпании в укреплении культурных и исторических связей между странами СНГ. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"От души поздравляю коллектив телеканала "Мир", ваших зрителей и слушателей с 25-летием. Благодаря "Мир" сотни миллионов людей из стран Содружества продолжают следить за новостями друг друга, быть в курсе наиболее важных событий политики и экономики, поддерживают культурную и историческую связь, просто сохраняют живое общение", - говорится в поздравлении.

Глава кабмина отметил, что особо памятная первая передача телерадиокомпании, с которой началась ее история. "Она называется очень символично - "Вместе". Недаром эмблема телеканала - ладони, сложенные в дружеском рукопожатии", - подчеркнул Медведев.

По словам премьера, главная особенность телерадиокомпании - быть доступной и понятной каждому, "говорить с людьми на одном языке, а еще помогать тем, кто оказался в трудной ситуации". Благодаря вам родные и близкие находят друг друга, в каком бы государстве СНГ они ни жили, больные дети получают лекарства и необходимое лечение", - добавил он.

Глава кабмина отметил, что юбилей - это прекрасный повод для начала новых проектов. "Уверен, что именно так и будет, ведь у вас работают настоящие профессионалы, которые делают свою работу с большой любовью". - подчеркнул премьер.

Медведев пожелал коллективу телерадиокомпании успехов и мирового признания.