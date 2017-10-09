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Врачи планируют перевезти пострадавшего в ДТП во Владимирской области ребенка в Москву

Общество
9 октября, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Состояние ребенка оценивается как очень тяжелое

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, госпитализированный в результате в ДТП во Владимирской области, находится в тяжелом состоянии, сохраняется угроза его жизни, поэтому решается вопрос о его переводе в федеральную клинику в Москву. Об этом утром в понедельник сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения администрации региона.

"Решается вопрос о переводе ребенка в Москву, в федеральную клинику, состояние у него очень тяжелое", - сказали в департаменте здравоохранения.

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Ранее директор департамента здравоохранения администрации региона Александр Кирюхин рассказал ТАСС, что пятилетний ребенок находится в Областной детской клинической больнице на искусственной вентиляции легких, врачи диагностировали у него многочисленные травмы: черепно-мозговую, повреждения легких и грудной клетки, переломы. Ребенок перенес операцию, владимирские врачи оценивают его состояние как очень тяжелое, они постоянно консультируются с московскими коллегами, для оказания помощи ребенку приезжала бригада московских нейрохирургов из клиники Рошаля.

Также в больнице скорой медицинской помощи с многочисленными переломами, в том числе позвоночника, конечностей и костей таза находятся двое мужчин в возрасте около 40 лет. Они перенесли многочасовые операции с установкой фиксирующих металлоконструкций - остеосинтез - на нижних конечностях и костях таза. Их состояние врачи также оценивают как тяжелое.

В ночь на пятницу, 6 октября, в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, трое госпитализированы.

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