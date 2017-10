Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ

"Чумой XXI века" в США оказалась не Эбола и не СПИД, а эпидемия опиоидной наркомании. В августе этого года президент США Дональд Трамп назвал растущее число смертей американцев в результате передозировок болеутоляющими лекарственными средствами, героином и фентанилом критической проблемой государства и заявил, что готовится официально признать ситуацию национальным бедствием.

Так называемый опиоидный кризис в США, который можно считать одной из двух важнейших проблем в сфере здравоохранения наравне с реформой системы медстрахования, берет свое начало еще в 90-х годах прошлого века и хорошо изучен, однако единой стратегии для решения ситуации пока не выработано. Между тем, по оценке профильного издания STAT, в случае бездействия в течение следующих десяти лет от передозировок опиоидами в Соединенных Штатах может погибнуть около 500 тыс. человек — для сравнения, примерно столько же погибло в стране от ВИЧ/СПИД с 1980 года до настоящего времени.

Предпосылки эпидемии

Эпидемия зависимости от опиоидов берет свое начало приблизительно в середине 1990-х годов, когда врачи в США столкнулись с растущим количеством жалоб пациентов на хронические боли. Этим практически моментально воспользовались фармацевтические компании, которые принялись любыми способами "рекламировать" препараты на основе опиоидов, а также убеждать врачей в том, что назначать этот вид препаратов безопасно и что он обладает высокой эффективностью. Работники медицинских учреждений на тот момент были изнурены большим числом пациентов с хроническими болями разного происхождения, поэтому они вняли призывам корпораций и стали выписывать пациентам такие лекарства для того, чтобы быстрее и проще облегчить страдания людей. Таким образом, рецептурные препараты опиоидной группы получили широкое распространение на территории США.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, следует сказать пару слов о том, что такое опиоиды. Это вещества, обладающие структурным сходством с морфином, которые отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами и находят широкое применение в медицине в качестве мощных обезболивающих. Они, впрочем, способны вызывать у человека эйфорию, и в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость. Вещества, добываемые из определенного вида мака, принято называть опиатами, а всю группу веществ вместе с теми, что получают синтетическим путем, называют опиоидами.

Одним из первых распространенных препаратов опиоидной группы был оксиконтин, который появился на американском рынке в 90-х годах прошлого столетия. Это лекарство, по указанию врачей, достаточно было принимать два раза в день, чтобы не чувствовать боли, так как одна таблетка была способна снять симптомы на 12 часов. Со временем люди приходили к врачам с жалобами на то, что действия лекарства им не хватает, но медики запрещали принимать препарат чаще, а лишь немного увеличивали дозировку. В конце концов люди сталкивались с синдромом отказа и либо начинали искать иные пути добыть больше лекарства, либо стремились найти более сильнодействующие вещества.

Как отмечает специалист по зависимостям из Стэнфордского университета Анна Лембке, с одной стороны, виноваты в этом фармацевтические компании, которые стремились заработать как можно больше денег. Они преподносили свои лекарства как абсолютно безопасные, однако на деле риски перевешивали преимущества в большей части случаев. С другой стороны, огромную лепту в возникновение кризиса внесли и по-прежнему вносят врачи, которые хотя и находятся под давлением государственных структур, медицинских ассоциаций и т.д., но и сами по себе стремятся как можно быстрее и проще разобраться со страдающими пациентами. Многие врачи или не знают, как лечить те или иные серьезные заболевания, вызывающие у людей сильные боли, или для диагностики им требуется проводить слишком много сложных процедур.

Еще одна причина растущего числа людей с опиоидной зависимостью — объемы лекарств, которые выписывали пациентам врачи. Например, как отмечала газета The New York Times, некоторым людям назначали недельный курс опиоидных препаратов после удаления зуба мудрости, тогда как достаточно принимать обезболивающее только один день после операции, к тому же для этого вполне подходили такие простые анальгетики, как аспирин или ибупрофен. Врачи давали пациентам лекарства "с запасом", чтобы те не записывались на еще один прием и им не пришлось бы назначать еще один курс или иные процедуры. В ряде случаев врачи, особенно в неблагополучных районах, пытаются подзаработать и продают сильнодействующие препараты людям за наличные.

Впрочем, не одни лишь фармацевтические гиганты и медучреждения виновны в эпидемии опиоидов — во многом проблема осложняется ситуацией с медицинским страхованием. По оценке Национальной академии медицины, на 2011 год порядка 100 млн взрослых американцев страдали от хронической боли. Многие из них осведомлены об опасности приема опиоидов и поэтому предпочли бы прибегать к альтернативным методам лечения: процедурам, народным средствам, физическим упражнениям. Однако значительной части населения США такие методы просто-напросто не по карману, поскольку они или не в состоянии приобрести медицинскую страховку, или в рамках имеющегося плана они такую помощь также получить не могут. Поэтому люди вынуждены принимать недорогие опиоидные лекарства, чтобы хоть как-то снять боль.

Во многих случаях, когда у человека уже сформировалась зависимость и он приходит к врачу за новым рецептом, последний отказывается назначить еще один курс, поскольку понимает, что к нему обращаются не за средством от боли, а за наркотиком. После этого человек начинает искать иные пути раздобыть опиоиды, нередко переключаясь на героин или, что еще страшнее, фентанил. Последний появился на черном рынке относительно недавно и является синтетическим веществом, которое обладает примерно в 100 раз более сильным действием, чем морфин. Именно фентанил, по данным Национального института наркотической зависимости, стал причиной стремительного роста смертей от передозировок. Согласно исследованию института, если в 2011 году от передозировки синтетическими опиоидами в США погибло порядка 2 тыс. человек, то к середине 2015 года, с распространением фентанила, число таких смертей подскочило до 14 тыс. человек.

К слову, именно от передозировки фентанила скончался в апреле 2016 года легендарный певец и композитор Принс (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон). В его доме после смерти нашли большое количество рецептурных опиоидных препаратов, в том числе оксиконтин.

Нынешняя ситуация

По данным газеты The New York Times, ежегодно от передозировок погибают десятки тысяч человек. В 2016 году общее число людей, погибших из-за этого, составило от 59 тыс. до 65 тыс. Для сравнения, в России, по данным Минздрава на 2016 год, этот показатель ежегодно составляет примерно 8 тыс. человек — то есть примерно в 8 раз меньше.

По оценке Управления по борьбе с наркотиками США, на сегодняшний день в результате передозировки ежедневно умирают 144 гражданина США. Более половины (63%) от числа смертей приходится на рецептурные препараты опиоидной группы, героин и фентанил. Причем за последние 15 лет число погибших от передозировок опиоидами по всем штатам стабильно росло.

Вместе с тем, по данным Национального института наркозависимости, начиная с 2011 года немного стало уменьшаться число смертей от рецептурных препаратов означенной группы. Примерно в это же время стало резко расти число жертв передозировок героином и фентанилом. Причина для этого весьма очевидна: наркозависимыми люди стали несколькими годами ранее из-за рецептурных препаратов, а в результате перешли на куда более опасные вещества, приобретаемые на черном рынке.

В свою очередь серьезно изменилась и конъюнктура рынка нелегальных веществ, которые стало куда проще приобрести, а цены на них упали до опасно низких отметок. Как писала, в частности, газета The New York Times, преступники в последние годы изменили тактику контрабанды наркотиков, децентрализовав сети распространения и направив поставки в пригороды и сельскую местность, где наркотиков никогда прежде не было. Это в значительной степени затрудняет работу правоохранительных органов и структур, осуществляющих контроль за оборотом запрещенных веществ.

Президент Трамп, комментируя ситуацию, говорил, что "приобрести наркотики стало так же легко, как шоколадный батончик". Статистика подтверждает это утверждение. Как показывают данные Управления Белого дома по контролю за оборотом наркотиков, цены на героин снизились с 1981 по 2016 год почти в 9 раз.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, наиболее печальная ситуация складывается на северо-востоке страны, где число погибших от опиоидов достигает пугающих масштабов. Так, например, в штате Западная Вирджиния этот показатель на 2016 год составил 33,7 погибших на 100 тыс. человек, в штате Нью-Гэмпшир — 28,2, в Род-Айленде — 22,7. Как отмечается, такая статистика в этих штатах обусловлена практически бесконтрольным назначением пациентам препаратов опиоидной группы.

Обращает на себя внимание и то, что власти практически не помогают людям справиться с наркозависимостью. Как отмечается в докладе главного санитарного врача США за 2016 год, только 10% американцев, страдающих от тех или иных проблем с употреблением наркотиков, получают специальную помощь. В документе поясняется, что причиной для этого является нехватка медикаментов, в ряде регионов страны у людей нет доступа к такой помощи из-за очень высокой ее стоимости, а там, где люди в состоянии ее получить, они вынуждены стоять в очередях по несколько недель, а то и месяцев.

Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что наркозависимыми зачастую становятся абсолютно здоровые люди, страдающие от некомпетентности врачей или сделок медицинских учреждений с производителями тех или иных препаратов опиоидной группы.

Как решать проблему?

Почти на всей территории США никаких ограничений на назначения этих лекарств нет, лишь десять штатов недавно ввели ограничение на продолжительность курса приема опиоидных лекарств, сократив его до семи дней. Однако, как отмечают эксперты, такая стратегия в корне проблему не решит, а лишь может помочь снизить число людей, становящихся наркозависимыми из-за рецептурных опиоидов. Как отмечает The New England Journal of Medicine, если полностью закрыть доступ к такому виду препаратов нуждающимся в них людям, это заставит больных связываться с наркоторговцами. К тому же опиоиды являются неотъемлемой частью современной медицины, особенно в сфере онкологии и лечения острой боли, поясняет специализированное издание.

Президент США Дональд Трамп в августе назвал растущее число смертей в результате передозировок опиоидными лекарственными препаратами в США критической проблемой государства и рассказал о намерении ввести в стране режим ЧП в связи с этим. "Кризис с опиоидами — это чрезвычайная ситуация. <...> Мы намерены потратить много времени, денег и усилий для ее разрешения", — сказал Трамп, добавив, что его администрация готовит все необходимые документы, чтобы официально объявить национальное бедствие в связи с опиоидным кризисом. Последний шаг не подразумевает конкретных действий, а лишь разблокирует возможность выделения большего объема федеральных средств министерству здравоохранения и даст больше полномочий министру здравоохранения.

Как заявил в начале октября руководитель Управления по продовольствию и лекарствам Скотт Готтлиб, его ведомство намерено заняться распространением медицинского оборудования, которое позволяет снимать боль без назначения лекарств, вызывающих привыкание, а также следить за тем, чтобы врачи выписывали ровно такое количество лекарств, которое требуется пациенту.

Кроме того, как рассказал директор National Institutes of Health Фрэнсис Коллинс, его организация, Управление по продовольствию и лекарствам и группа частных предприятий приступили к разработке препаратов, не вызывающих привыкание, чтобы облегчить страдания 25 млн американцев, которым хронические боли мешают в повседневной деятельности.

Сенатор-республиканец Роб Портман (от штата Огайо) в свою очередь выступил с предложением принять законопроект, который бы вводил строгие требования к зарубежным почтовым компаниям, отправляющим письма и бандероли в США. Это предложение связано с тем, что большая часть синтетических опиоидов, в особенности фентанил, производится в Китае и Мексике, а на территорию США наркотики этого типа зачастую попадают через почтовые отправления. Более жесткий контроль позволит вычислять преступников и пресекать отправку запрещенных препаратов.

Какие дополнительные меры будет принимать Трамп и его команда, пока неясно. Неясным также остается и то, когда глава государства может объявить чрезвычайное положение в стране в связи с передозировкой опиоидами, так как министерство здравоохранения в конце сентября осталось без своего руководителя Тома Прайса, ушедшего в отставку на фоне скандала с растратой государственных средств. Однако даже в случае быстрого назначения нового главы министерства и нормализации его функционирования приоритет в ближайшее время, скорее всего, будет отдан реформе медицинского страхования, которую Трамп безуспешно пытается провести через Конгресс уже более девяти месяцев.

Борис Макаров