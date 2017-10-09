Экопрограмма позволит сократить вредные выбросы Московского НПЗ в четыре раза

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экологическая программа, которая реализуется на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) с 2011 года, позволит сократить уровень воздействия предприятия на окружающую среду примерно в четыре раза. Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Газпром нефти". Завод выпускает бензин, дизельное топливо, битум, серу и другую продукцию, является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.

"Мы с 2011 года реализуем масштабную программу по улучшению экологии, качества продукции МНПЗ. Ваша ["Газпром нефть"] продукция за счет высокого качества экологичности позволила на 20% снизить выбросы в атмосферу от московских автомобилей, которые миллионами каждый день выезжают на улицы. Масштабная экологическая программа уменьшит уровень воздействия предприятия на окружающую среду примерно в четыре раза. Жители говорят о том, что за счет этого воздух в Капотне улучшился, просят не останавливать эту программу, реализовать ее в ближайшие годы для того, чтобы МНПЗ был одним из самых лучших в мире по экологии", - сказал мэр во время посещения МНПЗ.

Модернизация МНПЗ

С 2011 года компания "Газпром нефть" реализует программу комплексной реконструкции и модернизации МНПЗ. Как пояснили в пресс-службе "Газпром нефть", общие инвестиции в период до 2020 года составили более 250 млрд рублей. Благодаря выполненным мероприятиям завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу.

К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.