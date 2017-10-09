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Минобрнауки разработало новую систему экспертизы учебников

Общество
9 октября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ведомство оставило за собой право обратиться к любому экспертному органу или любому эксперту

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минобрнауки усовершенствовало систему экспертизы школьных учебников. Об этом в понедельник сообщила глава ведомства Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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"Президент дал нам поручение, мы его фактически выполнили. В чем новшество. Остается общественная и научная экспертиза, но Минобрнауки оставляет за собой право обратиться к любому экспертному органу или любому эксперту, если покажется, что в учебнике есть какие-то спорные моменты", - отметила Васильева.

Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" (прошла 23 июня) дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.

Кроме того, президент дал поручение обновлять эти учебники на регулярной основе. В ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что многие учебные пособия создавались в 90-е, и там приводятся данные тех лет. Он привел в пример один из учебников географии, в котором содержались устаревшие данные.

Ранее Васильева отмечала, что по итогам усовершенствованной экспертизы число учебников в перечне может "резко сократиться".

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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