В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ожидается усиление порывов ветра свыше 15 м/с.
"До 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - говорится в сообщении метеослужбы.
Отмечается, что в связи с непогодой автомобилистам лучше не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций.