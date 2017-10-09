В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ожидается усиление порывов ветра свыше 15 м/с.

"До 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - говорится в сообщении метеослужбы.

Отмечается, что в связи с непогодой автомобилистам лучше не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций.