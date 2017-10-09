Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин утвердил Степанова атаманом Уссурийского войскового казачьего общества

Общество
9 октября, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Указ вступил в силу со дня подписания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил Владимира Степанова в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить Степанова Владимира Николаевича атаманом Уссурийского войскового казачьего общества", - говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Как указано на сайте российского казачества, Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав Уссурийского войскового казачьего общества был утвержден президентом РФ в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников.

Штаб Уссурийского войскового казачьего общества располагается во Владивостоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама