Путин утвердил Степанова атаманом Уссурийского войскового казачьего общества

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил Владимира Степанова в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить Степанова Владимира Николаевича атаманом Уссурийского войскового казачьего общества", - говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Как указано на сайте российского казачества, Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав Уссурийского войскового казачьего общества был утвержден президентом РФ в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников.

Штаб Уссурийского войскового казачьего общества располагается во Владивостоке.