Кабмин передал Москве Дворец боярина Троекурова рядом с Госдумой

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России безвозмездно передало в собственность Москвы Дворец боярина Троекурова.

Как говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, из федеральной собственности передается объект культурного наследия федерального значения Дворец боярина Троекурова площадью 1495,2 кв. метров. Дворец находится в Георгиевском переулке.

В документе особо отмечается, что дворец передается из федеральной в столичную собственность, "имея в виду обязательство правительства Москвы соблюдать требования федерального закона "Об объектах культурного наследия народов РФ".

В основе палат Троекурова находится постройка XVI века, показанная на плане Москвы 1626 года. Исследователи полагают, что от нее сохранились три сводчатых палаты в первом этаже южной части дома, однако их внешний облик неясен. Предполагается, что всем домом уже тогда владел именитый княжеский род Троекуровых. Считается, что Троекуровы капитально перестроили палаты в середине XVII века, превратив их в один из самых огромных дворцов города. В 1680 году дом пострадал в пожаре, сгорел деревянный верхний терем. К 1691 году палаты восстановлены и надстроены парадным каменным этажом, и с этого времени начинается их документальная история.

В ХХ веке дворец оставался жилым домом, во второй половине 1950-х была проведена его реставрация. В 1960-е годы в палатах размещался Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки, но в 1980 году он съехал.