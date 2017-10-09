Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин передал Москве Дворец боярина Троекурова рядом с Госдумой

Общество
9 октября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В документах правительства подчеркивается, что столица, получившая в собственность дворец, обязана соблюдать требования федерального закона "Об объектах культурного наследия народов РФ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России безвозмездно передало в собственность Москвы Дворец боярина Троекурова.

Как говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, из федеральной собственности передается объект культурного наследия федерального значения Дворец боярина Троекурова площадью 1495,2 кв. метров. Дворец находится в Георгиевском переулке.

В документе особо отмечается, что дворец передается из федеральной в столичную собственность, "имея в виду обязательство правительства Москвы соблюдать требования федерального закона "Об объектах культурного наследия народов РФ".

В основе палат Троекурова находится постройка XVI века, показанная на плане Москвы 1626 года. Исследователи полагают, что от нее сохранились три сводчатых палаты в первом этаже южной части дома, однако их внешний облик неясен. Предполагается, что всем домом уже тогда владел именитый княжеский род Троекуровых. Считается, что Троекуровы капитально перестроили палаты в середине XVII века, превратив их в один из самых огромных дворцов города. В 1680 году дом пострадал в пожаре, сгорел деревянный верхний терем. К 1691 году палаты восстановлены и надстроены парадным каменным этажом, и с этого времени начинается их документальная история.

В ХХ веке дворец оставался жилым домом, во второй половине 1950-х была проведена его реставрация. В 1960-е годы в палатах размещался Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки, но в 1980 году он съехал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама