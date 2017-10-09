Рогозин потребовал ускорить работу по приведению в порядок Балаклавской бухты

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин потребовал ускорить работы по расчистке Балаклавской бухты в Крыму и превращению ее в современную марину. Об этом речь зашла в ходе совещания членов Морской коллегии при правительстве.

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"Все мы с энтузиазмом относимся тому, что касается развития Крыма и Севастополя, часто бываем в Балаклавской бухте. Я считаю, для Морской коллегии дело чести привести эту бухту в порядок, убрать оттуда все эти сараи, непонятно, когда построенные, непонятно, кому принадлежащие, - заявил он. - Построить там марину, с тем, чтобы люди, которые, несмотря на режим санкций, хотят находиться в Крыму, имели уникальную жемчужину в Крыму в виде Балаклавской бухты, обеспеченную всем самым современным оборудованием, инфраструктурой, чтобы там стояли современные корабли, лодки".

По мнению вице-премьера, все, "что не имеет к этому отношения, должно самым безжалостным образом убрано". Рогозин потребовал "не растягивать эту историю надолго". "Это профессиональный и патриотический вопрос, - подчеркнул он. - Крым должен выглядеть так, чтобы за него не стыдно было. Сараи оттуда должны быть немедленно убраны".

Рогозин напомнил, что президент уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. По итогам заседания президиума Госсовета 15 сентября 2016 года правительством была утверждена дорожная карта по развитию района Балаклавской бухты, как международного центра туризма. Также перечнем поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Севастополь кабинету министров поручено принять необходимые решения, направленные на гражданское развитие района Балаклавской бухты, предусмотрев строительство яхтенной марины, благоустройство набережных и прилегающих территорий, а также определив организационно-правовую форму организации, осуществляющей функции по управлению этим районом и его развитию.

"Сколько раз бывали в Балаклавской бухте, стали свидетелями многочисленных докладов о том, что далеко не все правовые вопросы там вообще урегулированы, - заметил вице-премьер. - Часть объектов вообще находятся не в правовом поле, закреплены "филькиными грамотами". По его словам, необходимо разобраться во всех правовых аспектах, а потом уже действовать согласно единому плану.

Морская коллегия 21 декабря 2016 года уже поручила предметно рассмотреть ряд проблемных вопросов. Рогозин выразил надежду услышать конкретные предложения.